Металлист 1925 уволит двух топ-менеджеров клуба, - СМИ

Серьезные кадровые перестановки грядут в " Металлисте 1925 ".

Как сообщает ТаТоТаке, клуб не продолжит совместную работу с двумя топ-менеджерами. Проект покидают генеральный директор Андрей Неделин, который стоял у истоков клуба, и неофициальный спортивный директор Сергей Данченко, который отвечал за селекционную и трансферную работу.

Причины такого кардинального изменения вектора клуба пока что непонятны.

Решение уже принято и официально должно быть озвучено на следующих общих сборах "Металлиста 1925".

Также отмечается, что Неделина на его посту должен заменить его заместитель и коммерческий директор Юрий Иванов, а Данченко – аналитик и селекционер Николай Шамардин.