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Металлист 1925 уволит двух топ-менеджеров клуба, - СМИ

Первая лига
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Серьезные перестановки в харьковском клубе

Металлист 1925 уволит двух топ-менеджеров клуба, - СМИ

facebook.com/astorgold.ua

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Серьезные кадровые перестановки грядут в "Металлисте 1925".

Как сообщает ТаТоТаке, клуб не продолжит совместную работу с двумя топ-менеджерами. Проект покидают генеральный директор Андрей Неделин, который стоял у истоков клуба, и неофициальный спортивный директор Сергей Данченко, который отвечал за селекционную и трансферную работу.

Причины такого кардинального изменения вектора клуба пока что непонятны.

Решение уже принято и официально должно быть озвучено на следующих общих сборах "Металлиста 1925".

Также отмечается, что Неделина на его посту должен заменить его заместитель и коммерческий директор Юрий Иванов, а Данченко – аналитик и селекционер Николай Шамардин.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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