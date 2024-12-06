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Металлист 1925 уволит двух топ-менеджеров клуба, - СМИ
Серьезные перестановки в харьковском клубе
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Серьезные кадровые перестановки грядут в "
Как сообщает ТаТоТаке, клуб не продолжит совместную работу с двумя топ-менеджерами. Проект покидают генеральный директор Андрей Неделин, который стоял у истоков клуба, и неофициальный спортивный директор Сергей Данченко, который отвечал за селекционную и трансферную работу.
Причины такого кардинального изменения вектора клуба пока что непонятны.
Решение уже принято и официально должно быть озвучено на следующих общих сборах "Металлиста 1925".
Также отмечается, что Неделина на его посту должен заменить его заместитель и коммерческий директор Юрий Иванов, а Данченко – аналитик и селекционер Николай Шамардин.
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