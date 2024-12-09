Тренер Кудровки - об усилении команды: "Возможно, будет смена 3-5 игроков"

Главный тренер "Кудровки" Василий Баранов дал широкий комментарий относительно возможного усиления состава команды перед началом второй части чемпионата Первой лиги, в которой его команда сыграет в чемпионской группе.

"У нас очень неплохо была собрана команда перед началом чемпионата, но каждый тренер, я считаю, не будет доволен до конца комплектацией. Всегда хочется кого-то лучшего, более сильного футболиста. Но в целом у нас очень качественные игроки, и их было достаточно для попадания в чемпионскую группу".

"Будут ли изменения перед стартом чемпионской группы? Я не думаю, что нам сейчас нужно делать очень много изменений в составе команды или отпускать кого-то. Но, конечно, мы хотим улучшаться и пытаемся сейчас найти игроков для конкуренции в каждое звено нашей команды. Мы просматриваем очень много футболистов, чтобы определить, кто именно на данный момент может нас усилить. Это, возможно, будет изменение 3-5 игроков, если они будут лучше наших и мы поймем, что они способны усилить конкуренцию и улучшить нашу игру", — добавил наставник "Кудровки".

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Напомним, что по итогам летне-осенней части чемпионата "Кудровка" заняла первое место в Группе B Первой лиги, набрав 31 очко в 16 матчах.