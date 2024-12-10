Ушел из жизни экс-тренер Металлиста 1925

Умер экс-тренер "Металлиста 1925".

Харьковский клуб сообщил о смерти Сергея Ралюченко

Сергей Ралюченко начал тренерскую карьеру в сезоне 2005/06 в качестве ассистента тренера "Металлиста II". Он работал в команде до 2009 года.

Следующие 6 лет Сергей Петрович был скаутом "Металлиста". В сезоне 2015/16 он вернулся к тренерской работе в "Металлисте U19", став тренером молодёжной команды.

По словам харьковского клуба, Ралюченко стоял у истоков создания "Металлиста 1925".

В новом клубе Сергей Ралюченко был ассистентом тренера и 5 дней в мае 2018 года был и.о тренера.

20 августа 2020 года Сергей Ралюченко ушёл из харьковского клуба.

Тренеру был 61 год.