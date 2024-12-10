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Ушел из жизни экс-тренер Металлиста 1925

Первая лига
Обновлено

Харьковский клуб выражает соболезнования

Ушел из жизни экс-тренер Металлиста 1925

Фото - Металіст1925

Новина українською

Умер экс-тренер "Металлиста 1925".

Харьковский клуб сообщил о смерти Сергея Ралюченко

Сергей Ралюченко начал тренерскую карьеру в сезоне 2005/06 в качестве ассистента тренера "Металлиста II". Он работал в команде до 2009 года.

Следующие 6 лет Сергей Петрович был скаутом "Металлиста". В сезоне 2015/16 он вернулся к тренерской работе в "Металлисте U19", став тренером молодёжной команды.

По словам харьковского клуба, Ралюченко стоял у истоков создания "Металлиста 1925".

В новом клубе Сергей Ралюченко был ассистентом тренера и 5 дней в мае 2018 года был и.о тренера.

20 августа 2020 года Сергей Ралюченко ушёл из харьковского клуба.

Тренеру был 61 год.

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Металлист 1925 (Харьков) Сергей Ралюченко
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Источник:
Металіст1925
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
10.12.2024 в 15:16
Помню за Ворсклу грав при Пожичевському
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Комментарии 2
Не люблю футбол (Хорол)
10.12.2024 в 15:16
Помню за Ворсклу грав при Пожичевському
Ответить
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наварін (Київ)
10.12.2024 в 14:45
Царство душі.
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