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Ушел из жизни экс-тренер Металлиста 1925
Харьковский клуб выражает соболезнования
Фото - Металіст1925
Умер экс-тренер "Металлиста 1925".
Харьковский клуб сообщил о смерти Сергея Ралюченко
Сергей Ралюченко начал тренерскую карьеру в сезоне 2005/06 в качестве ассистента тренера "Металлиста II". Он работал в команде до 2009 года.
Следующие 6 лет Сергей Петрович был скаутом "Металлиста". В сезоне 2015/16 он вернулся к тренерской работе в "Металлисте U19", став тренером молодёжной команды.
По словам харьковского клуба, Ралюченко стоял у истоков создания "Металлиста 1925".
В новом клубе Сергей Ралюченко был ассистентом тренера и 5 дней в мае 2018 года был и.о тренера.
20 августа 2020 года Сергей Ралюченко ушёл из харьковского клуба.
Тренеру был 61 год.
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