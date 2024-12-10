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"Сильно ударила ситуация летом". Украинский клуб может прекратить существование
Закарпатский клуб - на грани исчезновения
fcminaj.com
Украинский журналист Игорь Бурбас поделился информацией о возможном прекращении существовании закарпатского "Миная".
"Владелец "Миная" Валерий Пересоляк настолько охладел от футбола, что по сути сейчас стоит вопрос закрыть лавочку вообще.
Из того, что я слышал, по нему сильно ударила ситуация летом, когда большинство клубов УПЛ поддержало, чтобы вместо "Днепра-1" оставить "Минай". Но УАФ пошла против и пыталась протянуть "Металлист 1925". Пересоляк уже тогда хотел снимать команду, его уговорили чуть ли не на уровне губернатора.
А сейчас он уже понимает, что не борется за чемпионские гонки, уже, по сути, распускает команду, шесть футболистов не продлили контракты. Сейчас стоит вопрос или снимать команду с сезона, или чтобы она доигрывала местными воспитанниками, чтобы клуб постепенно исчезал", – отметил журналист.
Напомним, по итогам кампании-2023/24 закарпатцы вылетели из чемпионата Украины.
В осенней части сезона-2024/25 "Минай" занял шестое место в группе А Первой лиги и не пробился в "Чемпионскую" группу, в которой весной будут разыграны путевки в УПЛ.
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