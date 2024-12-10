"Сильно ударила ситуация летом". Украинский клуб может прекратить существование

Украинский журналист Игорь Бурбас поделился информацией о возможном прекращении существовании закарпатского "Миная".

"Владелец "Миная" Валерий Пересоляк настолько охладел от футбола, что по сути сейчас стоит вопрос закрыть лавочку вообще.

Из того, что я слышал, по нему сильно ударила ситуация летом, когда большинство клубов УПЛ поддержало, чтобы вместо "Днепра-1" оставить "Минай". Но УАФ пошла против и пыталась протянуть "Металлист 1925". Пересоляк уже тогда хотел снимать команду, его уговорили чуть ли не на уровне губернатора.

А сейчас он уже понимает, что не борется за чемпионские гонки, уже, по сути, распускает команду, шесть футболистов не продлили контракты. Сейчас стоит вопрос или снимать команду с сезона, или чтобы она доигрывала местными воспитанниками, чтобы клуб постепенно исчезал", – отметил журналист.