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"Сильно ударила ситуация летом". Украинский клуб может прекратить существование

Первая лига

Закарпатский клуб - на грани исчезновения

"Сильно ударила ситуация летом". Украинский клуб может прекратить существование

fcminaj.com

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас поделился информацией о возможном прекращении существовании закарпатского "Миная".

"Владелец "Миная" Валерий Пересоляк настолько охладел от футбола, что по сути сейчас стоит вопрос закрыть лавочку вообще.

Из того, что я слышал, по нему сильно ударила ситуация летом, когда большинство клубов УПЛ поддержало, чтобы вместо "Днепра-1" оставить "Минай". Но УАФ пошла против и пыталась протянуть "Металлист 1925". Пересоляк уже тогда хотел снимать команду, его уговорили чуть ли не на уровне губернатора.

А сейчас он уже понимает, что не борется за чемпионские гонки, уже, по сути, распускает команду, шесть футболистов не продлили контракты. Сейчас стоит вопрос или снимать команду с сезона, или чтобы она доигрывала местными воспитанниками, чтобы клуб постепенно исчезал", – отметил журналист.

Напомним, по итогам кампании-2023/24 закарпатцы вылетели из чемпионата Украины.

В осенней части сезона-2024/25 "Минай" занял шестое место в группе А Первой лиги и не пробился в "Чемпионскую" группу, в которой весной будут разыграны путевки в УПЛ.

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ФК Минай Игорь Бурбас
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Источник:
YouTube-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Caballero (DC)
10.12.2024 в 16:36
Ну коли вже? КОЛИ?! Скільки можна оголошувати про закриття і не закриватися?!
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Комментарии 2
Caballero (DC)
10.12.2024 в 16:36
Ну коли вже? КОЛИ?! Скільки можна оголошувати про закриття і не закриватися?!
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0
0
Не люблю футбол (Хорол)
10.12.2024 в 16:26
Закривай лавочку,нікуди гроші дівати?
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