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Тренер команды Первой лиги: Не ставим задачу выйти в УПЛ. Хотим, чтобы игроки росли здесь

Первая лига

Алексей Городов высказался о кадровой политике клуба

Тренер команды Первой лиги: Не ставим задачу выйти в УПЛ. Хотим, чтобы игроки росли здесь

Фото: ФК Прикарпаття

Новина українською

Ассистент главного тренера "Прикарпатья" Алексей Городов рассказал, почему летнему новичку Павлу Замуренко не получилось стать лидером команды.

- Замуренко неплохой футболист и хороший человек. По тренировкам вообще вопросов нет. Он работал каждый день, однако немного нам не подошел, или ему не подошел наш стиль. Поэтому он, грубо говоря, проиграл конкуренцию Дмитрию Титову и Максиму Стаднику, которые играли у нас на этой позиции. К сожалению, у него не получилось закрепиться у нас.

У нас специфическая команда. Если взять заявку, то 14 из 24 игроков - местные футболисты. И это преимущественно молодежь, которая пришла из чемпионата области. Не ставим задачу выйти в Премьер-лигу. Хотим, чтобы футболисты росли и играли здесь или в Премьер-лиге. Над этим и работаем.

Таким образом, когда наш местный выиграет конкуренцию, то предпочтение мы будем отдавать ему. Новички должны быть, как минимум, не слабее.

- Замуренко не продолжит выступать за команду во второй части сезона?

- Да, мы с ним расстанемся, - сказал Городов в интервью изданию Український футбол.

Напомним, в осенней части сезона "Прикарпатье" заняло 7-е место в группе А Первой лиги. Весной команда будет бороться в группе Выбывания.

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Прикарпатье (Ивано-Франковск) Алексей Городов
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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