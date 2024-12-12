Еще несколько игроков покинут Минай. Грозит ли что-то существованию клуба?

С учетом отчисленных еще осенью за нарушение режима трех игроков, "Минай" на зимнюю паузу ушел при "минус 10". 11-го декабря клуб попрощался с Михаилом Плохотнюком, а ранее поблагодарил Владислава Дворовенко, Дмитрия Нагиева, Даниила Хондака, Владислава Еременко, Олега Вишневского и Егора Шалфеева. По информации UA-футбол, кадровая "чистка" продолжится, и во второй части сезона закарпатцы будут играть без вратаря Дениса Барченко и полузащитника Евгения Рязанцева.

Ключевое слово в предыдущем предложении – "будут играть". Вопрос закрытия клуба пока не стоит. А информация о том, что президент Валерий Пересоляк остыл к футболу прошлым летом, как выяснила редакция UA-Футбол, не совсем корректна. "Исчезнуть" ФК "Минай" вполне мог летом 2022-го. Тогда оставить клуб президента убедил его сын, который любит футбол и клуб. Эту информацию как-то обнародовал сам президент закарпатского клуба в интервью своему коллеге из "Вереса" Ивану Надеину. С тех пор, по информации UA-Футбол, вариант с прекращением финансирования клуба Пересоляк серьезно не рассматривал.

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Летом 2024-го Пересоляк действительно был расстроен решением УАФ провести мини-турнир несмотря на результаты голосования представителей клубов УПЛ, которые поддержали право "Миная" сохранить прописку в УПЛ и занять место "Днепра-1". Тогда в СМИ много говорили о вероятности снятия "Миная" с чемпионата, но именно президент "Миная" лично настоял, что команда все же должна выступить в турнире и продолжить существовать, несмотря на результат. И это решение не было связано с давлением местных властей или мнением "наблюдательного совета".

Напомним, что прошлой зимой после увольнения с должности главного тренера "Миная" Владимира Шарана, клуб также попрощался с 13-ю футболистами. И тогда так же ходили слухи о снятии "Миная" с чемпионата. Но все закончилось тем, что команду возглавил Желько Любенович, клуб подписал ряд других игроков и в итоге "Минай" до последнего тура боролся за место в УПЛ.