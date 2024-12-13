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Лидер Миная: Неопределенность от комментариев главного тренера давили на результат и команду

Первая лига

Желько Любенович не раз заявлял, что хочет покинуть команду

Лидер Миная: Неопределенность от комментариев главного тренера давили на результат и команду

fcminaj.com

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Лучший бомбардир "Миная" в осенней части Первой лиги Артур Ременяк высказался о проблемах команды в осенней части текущего сезона.

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"Были определенные нюансы в работе, тренировочном процессе, и это нормально ввиду серии по отрицательным результатам. Неуверенность игроков в ближайшем будущем и некоторая неопределенность с тренерским штабом, вытекающая из частых комментариев главного тренера, частично давили на результат и команду.

Возможно, нам не хватило понимания своего будущего и уверенности в своих силах на этом отрезке – в последнем полугодии. Однако футбол содержит много составляющих, и если мы на 6 позиции из 8 в группе, то наверняка мы не заслуживаем попадания в чемпионскую группу по результатам первого круг", - сказал Ременяк.

Напомним, что "Минай" по итогам осенней части сезона не смог пробиться в топ-3 своей группы в Первой лиги и весной будет играть в группе "Выбывание".

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ФК Минай Артур Ременяк
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Источник:
Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
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