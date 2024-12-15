Так был договорный матч или нет? Илья Близнец поделился деталями

Вокруг матча "Металлург" - "Кудривка", который состоялся 14 октября, развернулся скандал. Известный журналист Игорь Бурбас сообщил, что якобы кто-то заранее знал о поражении запорожского коллектива и о том, что в игре будет забит тотал больше 2.5 гола.

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Напомним, что игра 12-го тура завершилась победой "Кудривки" со счетом 3:1. Главный тренер МФК "Металлург" (Запорожье) Илья Близнюк прокомментировал информацию о том, что игра была договорная:

"Когда вышла эта информация, то мы с руководством были шокированы. У нас сразу состоялся контакт с УАФ, мы все обсудили и расставили точки над "и". Поэтому могу сказать, что все это неправда".

Добавим, что сейчас команда Близнюка занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги.