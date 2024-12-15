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Представитель Диназа прокомментировал слухи о возможном исчезновении клуба
Недавно команда не вышла на матч Первой лиги
Ассистент главного тренера "Диназа" Александр Головко рассказал, не планирует ли клуб прекращать выступления в Первой лиге, учитывая пропуск матча 18-го тура с "Металлургом".
"Клуб существует. Он будет до конца чемпионата. Другое - кто останется, кто будет владельцем и какие будут перспективы. Мне тяжело говорить. Тренер должен заниматься тренировкой, а руководители - руководить.
Да, были форс-мажоры, что мы не выехали. Были вопросы, понимаете, в какое время живем. На тот момент по Запорожью, и по дороге... Не буду говорить, что есть некоторые проблемы. Не то, что мы решили... Так случилось, что мы не смогли поехать", - сказал Головко.
"Диназ" официально обращался в ПФЛ с заявлением, что не сможет приехать на матч с "Металлургом“ в Запорожье. ПФЛ засчитала команде техническое поражение.
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