Представитель Диназа прокомментировал слухи о возможном исчезновении клуба

Ассистент главного тренера "Диназа" Александр Головко рассказал, не планирует ли клуб прекращать выступления в Первой лиге, учитывая пропуск матча 18-го тура с "Металлургом".

"Клуб существует. Он будет до конца чемпионата. Другое - кто останется, кто будет владельцем и какие будут перспективы. Мне тяжело говорить. Тренер должен заниматься тренировкой, а руководители - руководить.

Да, были форс-мажоры, что мы не выехали. Были вопросы, понимаете, в какое время живем. На тот момент по Запорожью, и по дороге... Не буду говорить, что есть некоторые проблемы. Не то, что мы решили... Так случилось, что мы не смогли поехать", - сказал Головко.