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Ранее шестеро уже ушли. Клуб Первой Лиги распрощался с еще одним игроком
Сыграл в трех поединках
Фото: CSMPolitehnicaIasiOficial/ Автор - draqos pascaneanu
Клуб Первой Лиги распрощался с еще одним игроком.
"Минай" попрощался с центральным нападающим Михаилом Плохотнюком. Он присоединился к ужгородской команде в августе и принял участие в трех поединках.
"Минай" поблагодарил футболиста за игру.
"От имени клуба и наших болельщиков выражаем искреннюю благодарность и желаем удачного продолжения карьеры, ярких матчей и новых побед", - написал "Минай“.
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Ужгородский "Минай" в первой части сезона занял шестое место в группе А Первой Лиги и попал в Группу выживания.
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