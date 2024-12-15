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Ранее шестеро уже ушли. Клуб Первой Лиги распрощался с еще одним игроком

Первая лига

Сыграл в трех поединках

Ранее шестеро уже ушли. Клуб Первой Лиги распрощался с еще одним игроком

Фото: CSMPolitehnicaIasiOficial/ Автор - draqos pascaneanu

Новина українською

Клуб Первой Лиги распрощался с еще одним игроком.

"Минай" попрощался с центральным нападающим Михаилом Плохотнюком. Он присоединился к ужгородской команде в августе и принял участие в трех поединках.

"Минай" поблагодарил футболиста за игру.

"От имени клуба и наших болельщиков выражаем искреннюю благодарность и желаем удачного продолжения карьеры, ярких матчей и новых побед", - написал "Минай“.

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Ужгородский "Минай" в первой части сезона занял шестое место в группе А Первой Лиги и попал в Группу выживания.

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Источник:
Минай
Опубликовал: Владислав Прийменко
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