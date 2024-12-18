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Один из лидеров Первой лиги официально назначил нового главного тренера команды
Об этом клуб сообщил в своих соцсетях
Фото: ФК Кудрівка
ФК "Кудровка" официально объявила о том, что новым главным тренером команды стал Василий Баранов. Ранее он был исполняющим обязанности тренера после увольнения с должности Романа Локтионова.
Сообщается, что после успешного периода в первой части Первой лиги, 45-летний специалист продлил сотрудничество с клубом еще на один год. "Кудровка" поздравила Баранова с назначением и пожелала своему наставнику успехов и новых побед на этой должности.
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Напомним, что первую часть чемпионата "Кудровка" завершила на первом месте в Группе B в Первой Лиге, набрав 31 очко после 16-ти сыгранных матчей. В 2025 году команда из Черниговской области будет бороться за выход в УПЛ.
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