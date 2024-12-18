Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новоиспеченные свободные агенты. Аутсайдер Первой Лиги распустит команду
Кардинальные изменения
Фото: ФК Кремінь
Руководство "Кременя" распустит свой состав и предоставит игрокам статус свободных агентов. Об этом сообщает FootBoom.
Несмотря на это, кременчугский клуб не намерен сниматься с Первой лиги.
В начале февраля "Кремень" начнет подготовку к весенней части сезона.
Отмечается, что новый состав команды может формироваться из местных молодых игроков и тех футболистов, которые не смогут трудоустроиться в других клубах.
Напомним, "Кремень" занял последнее, 9-е место в группе "Б" по итогам первой половины сезона. Весной кременчужане будут выступать в группе "Выбывание".
Популярное сейчас
- Источник: один из клубов УПЛ получил трансферный бан. В чем причина?
- Скандал в биатлоне. Спортсменки сборной США рассказали о случаях сексуального насилия
- Проваленный допинг-тест Мудрика, лучший игрок года по версии ФИФА. Главные новости за 17 декабря
- Представитель Диназа прокомментировал слухи о возможном исчезновении клуба
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет