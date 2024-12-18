Новоиспеченные свободные агенты. Аутсайдер Первой Лиги распустит команду

Руководство "Кременя" распустит свой состав и предоставит игрокам статус свободных агентов. Об этом сообщает FootBoom.

Несмотря на это, кременчугский клуб не намерен сниматься с Первой лиги.

В начале февраля "Кремень" начнет подготовку к весенней части сезона.

Отмечается, что новый состав команды может формироваться из местных молодых игроков и тех футболистов, которые не смогут трудоустроиться в других клубах.

Напомним, "Кремень" занял последнее, 9-е место в группе "Б" по итогам первой половины сезона. Весной кременчужане будут выступать в группе "Выбывание".