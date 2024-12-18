Один из лидеров Первой Лиги сменил генерального директора

"Металлист 1925" провел рокировку на должности генерального директора.

Согласно информации пресс-службы "желто-синих", команду покинул Андрей Неделин. Летом 2020 года функционер начал свой путь в качестве исполнительного директора "Металлиста 1925", а с ноября прошлого года работал генеральным директором.

На место Неделина, в свою очередь, пришел Антон Иванов. Он работает в структуре харьковского клуба с момента его основания.

"С 2007 по 2016 год Иванов работал в ФК "Металлист", где занимал должности руководителя отдела по работе с болельщиками и руководителя международного отдела. В 2012 году сотрудничал с УЕФА во время подготовки и проведения матчей чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2012.

С 2016 года Антон Владимирович является частью команды ФК "Металлист 1925". Ранее занимал должности коммерческого директора, заместителя генерального директора по финансовым вопросам и операционного директора клуба", - говорится в сообщении.