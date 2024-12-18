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Экс-игрок сборной Украины стал скаутом Металлиста 1925

Первая лига

Андрей Полунин перешел на работу в харьковский клуб

Экс-игрок сборной Украины стал скаутом Металлиста 1925

Footboom

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Бывший игрок сборной Украины Андрей Полунин стал скаутом "Металлиста 1925". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Последним местом работы 53-летнего экс-игрока сборной Украины был "Днепр-1", где он сотрудничал с новым спортивным директором харьковчан Николаем Шамардиным.

Напомним, что Полунин выступал за "Шахтер", "Днепр", ЦСКА, "Кривбасс", "Карпаты", "Нюрнберг", "Санкт-Паули", "Рот-Вайсс". За сборную Украины провел 9 матчей, забил 1 гол.

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Андрей Полунин Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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