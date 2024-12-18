Экс-игрок сборной Украины стал скаутом Металлиста 1925

Бывший игрок сборной Украины Андрей Полунин стал скаутом " Металлиста 1925 ". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Последним местом работы 53-летнего экс-игрока сборной Украины был "Днепр-1", где он сотрудничал с новым спортивным директором харьковчан Николаем Шамардиным.

Напомним, что Полунин выступал за "Шахтер", "Днепр", ЦСКА, "Кривбасс", "Карпаты", "Нюрнберг", "Санкт-Паули", "Рот-Вайсс". За сборную Украины провел 9 матчей, забил 1 гол.