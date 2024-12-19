Красников: В Металлисте стабильная финансовая ситуация, но очень мешает трансферный бан

Первый вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал о делах в клубе и оценил шансы команды на выход в УПЛ.

– Для "Металлиста" ситуация с Мудриком тоже неприятна, потому что такие футболисты, как он, Лунин, Судаков, начинали свою карьеру в нашей детской школе – они были, есть и будут примером для других молодых игроков.

– Есть ли у "Металлиста" надежда, что удастся побороться за УПЛ с этой молодой командой?

– Если они получили шанс в 16-18 лет попасть в верхнюю восьмерку и бороться за выход в УПЛ, то им нужно попытаться воспользоваться. Конечно, есть надежды. То, что мы не лидеры – 100%. Но нас никто и в группе не считал фаворитом, а мы финишировали третьими. Никто не думал, что мы с молодежью будем так высоко.

– Просто есть определенный скептицизм, что зимой могут пойти несколько молодых талантов, которые привлекаются в сборные U-19/U-20.

– У нас стабильная финансовая ситуация в клубе: вовремя выплачивается зарплата, есть премиальные. Но нам очень мешает трансферный бан. Мы не заплатили за Маилтона и Паулиньо Боя вторую часть суммы. С другой стороны, не можем их продать, потому что они пользуются Аннексом и уходят в бесплатные аренды.

Вот Пейшото и Риаскос повели себя солидно, чтобы мы могли продать их и выручить средства. "Карпаты" хорошие деньги заплатили (в течение прошлого сезона из "Металлиста" в "Карпаты" перешли четверо игроков – Евгений Подлепенец, Егор Картушов, Юрий Романюк и Егор Демченко – прим.). Но они имеют свойство когда-нибудь заканчиваться.

Если бы я мог продать Маилтона и Паулиньо, то за эти средства закрыл бы все долги для снятия трансферного бана. Однако футболисты берут Аннекс, так что возможности их продать нет. Они уезжают в аренду, берут себе подъемные и год играют.

– Насколько реально эти долги закрыть путем продажи молодых украинцев?

– Все реально, просто не хочется продавать украинцев. Из этих украинцев может быть серьезная команда. 17-18 лет, талантливая молодежь, даже 16-летние. Основная обойма – 2006 год, Дигтярь 2007-й, плюс ребята 2008-09.

– Кого бы вы выделили в составе, на кого нужно обратить внимание болельщикам?

– Эта команда вместе играет более 10 лет. Там за всеми надо смотреть, все ребята заслуживают внимания на самом деле. Цвиренко, Синчук, Дигтярь, Варнаттус, Тепляков, Абрамов, сейчас травма у Влаги… По Кайдалову жаль, что получил травму. Это очень талантливый парень.

– Кайдалов вернется весной или там более серьезная травма? Одно из открытий старта сезона.

– Надеемся, что вернется. Это для вас он открытие, а я его с детства знаю. Это футболист высокого достоинства с большой перспективой. Продавать их нет желания. Хотелось бы сберечь эту команду. Мы знаем, как собирать состав, как из них делать футболистов.