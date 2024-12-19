"Я бы и не заходил в эту историю, если бы не было бы такой фантазии". Президент Металлиста 1925 - о сумасшедших амбициях клуба

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов ответил на вопрос об истории своего прихода в харьковский клуб и поделился дальнейшими планами.

"За 5 дней до начала сезона, в сентябре, ко мне обращаются ребята и говорят: "Смотри, такая ситуация. "Металлисту 1925" хана. К сожалению, россияне разбомбили инфраструктуру нашего генерального спонсора. И если сейчас "Металлист 1925" не поддержать, то харьковский футбол на этом закончится". Другой "Металлист" находился во Второй лиге (в Первой - прим.). Если не поддержать, то в Харькове не будет ни УПЛ, ни футбола как такового, в принципе.

Я понимал для себя, что это больше статуса, потому что уровень позиционирования того "Металлиста 1925", к которому я пришел, достаточно слабый. Для него гораздо больше статуса, что я туда пришел, чем мне от него. Это большая команда. Три сотни человек. Это детская академия, это женская команда, это регби, это первая команда, вторая мужская. Большой организм. Я понимаю, что экономики сейчас в этом точно нет. Но при этом на другой чаше весов у меня есть понимание, что в мире экономика есть. Футбольная экономика. Есть возможность превратить это в бизнес, который будет генерировать доход. Но это огромный челлендж. Потому что в украинских реалиях футбол - это, как правило, игрушка.

- В украинских реалиях "Шахтер" - прибыльный клуб.

- Сейчас - да. Это замечательно. "Шахтер" в этом случае большой пример, но при этом не имеет такой модели, как лидирующие европейские клубы.

- У вас есть амбиции вывести "Металлист 1925" в гранды мирового футбола?

- Обязательно. Я бы и не заходил в эту историю, если бы в моей больной голове не было бы такой фантазии.

- Вы себе на ближайшие годы набрали проблем и неприятностей.

- Слава Богу, я не единственный инвестор. У нас есть группа энтузиастов небольшая. Из трех человек. Если бы я был один, то мне было бы очень сложно. У нас за спортивную часть со стороны инвесторов выступает мой друг и по совместительству партнер в этой истории Богдан. Он как раз больной фанат футбола. Мы в этой мотивационной ауре движемся к результатам.