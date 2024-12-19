Перестановки продолжаются. У Металлиста 1925 - новый спортивный директор

Новым спортивным директором "Металлиста 1925" назначен Николай Шамардин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

У 40-летнего Шамардина более 10 лет опыта работы в футболе. Он работал аналитиком "Днепра", тренером-аналитиком "Днепра-1", "Шахтера", "Ар-Раида" и сборной Украины U-19.

Также у специалиста есть тренерская лицензия категории УЕФА "А".

Также недавно у клуба сменился и генеральный директор – вместо Андрея Неделина должность занял Антон Иванов.