  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Перестановки продолжаются. У Металлиста 1925 - новый спортивный директор
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перестановки продолжаются. У Металлиста 1925 - новый спортивный директор

Первая лига
Обновлено

На должность назначен Николай Шамардин

Перестановки продолжаются. У Металлиста 1925 - новый спортивный директор

metalist1925.com

Новина українською

Новым спортивным директором "Металлиста 1925" назначен Николай Шамардин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Читайте также"Я бы и не заходил в эту историю, если бы не было бы такой фантазии". Президент Металлиста 1925 - о сумасшедших амбициях клуба

У 40-летнего Шамардина более 10 лет опыта работы в футболе. Он работал аналитиком "Днепра", тренером-аналитиком "Днепра-1", "Шахтера", "Ар-Раида" и сборной Украины U-19.

Также у специалиста есть тренерская лицензия категории УЕФА "А".

Также недавно у клуба сменился и генеральный директор – вместо Андрея Неделина должность занял Антон Иванов.

По теме
yellow-arrow
"Я бы и не заходил в эту историю, если бы не было бы такой фантазии". Президент Металлиста 1925 - о сумасшедших амбициях клуба
yellow-arrow
Экс-игрок Металлиста почти сразу ворвался в основной состав английского коллектива
yellow-arrow
Красников: В Металлисте стабильная финансовая ситуация, но очень мешает трансферный бан
Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости