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Перестановки продолжаются. У Металлиста 1925 - новый спортивный директор
На должность назначен Николай Шамардин
metalist1925.com
Новым спортивным директором "Металлиста 1925" назначен Николай Шамардин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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У 40-летнего Шамардина более 10 лет опыта работы в футболе. Он работал аналитиком "Днепра", тренером-аналитиком "Днепра-1", "Шахтера", "Ар-Раида" и сборной Украины U-19.
Также у специалиста есть тренерская лицензия категории УЕФА "А".
Также недавно у клуба сменился и генеральный директор – вместо Андрея Неделина должность занял Антон Иванов.
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Источник:Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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