Гармаш и компания: Металлист 1925 хочет попрощаться с целым списком игроков

Вице-президент "желто-синих" Юрий Коротун рассказал, какие кадровые изменения могут произойти в команде в ближайшее время.

“У нас есть планы по трансферам. Мы хотим усилить определенные позиции. У нас есть игроки, которые из-за смены тренерских штабов не подходят для наших задач. С каждым игроком, на которого тренер не рассчитывает, мы общаемся индивидуально и вместе с их представителями ищем варианты для продолжения карьеры".

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“Мы открыты к предложениям по Алексею Сидорову, Реймонду Овусу-Фримпонгу, Игорю Когуту, Евгению Пасичу, Денису Гармашу, Вадиму Черваку, Андрею Чируку, Игорю Курило и Максиму Жичикову. Уже есть предметные разговоры. Что касается входящих трансферов, то мы ищем еще одного правого защитника для конкуренции Капинусу, нападающего, левого, левого-центрального защитника”, – сказал Коротун.

"Металлист 1925" ушел на зимний перерыв на второй позиции группы Б.