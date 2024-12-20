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Гармаш и компания: Металлист 1925 хочет попрощаться с целым списком игроков

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Харьковчане ждут предложений

Гармаш и компания: Металлист 1925 хочет попрощаться с целым списком игроков

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Вице-президент "желто-синих" Юрий Коротун рассказал, какие кадровые изменения могут произойти в команде в ближайшее время.

“У нас есть планы по трансферам. Мы хотим усилить определенные позиции. У нас есть игроки, которые из-за смены тренерских штабов не подходят для наших задач. С каждым игроком, на которого тренер не рассчитывает, мы общаемся индивидуально и вместе с их представителями ищем варианты для продолжения карьеры".

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“Мы открыты к предложениям по Алексею Сидорову, Реймонду Овусу-Фримпонгу, Игорю Когуту, Евгению Пасичу, Денису Гармашу, Вадиму Черваку, Андрею Чируку, Игорю Курило и Максиму Жичикову. Уже есть предметные разговоры.

Что касается входящих трансферов, то мы ищем еще одного правого защитника для конкуренции Капинусу, нападающего, левого, левого-центрального защитника”, – сказал Коротун.

"Металлист 1925" ушел на зимний перерыв на второй позиции группы Б.

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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Александр Симченко
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