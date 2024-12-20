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Директор аутсайдера Первой лиги рассказал о причинах роспуска команды

Первая лига
Директор аутсайдера Первой лиги рассказал о причинах роспуска команды

ФК Кремінь

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Директор "Кременя" Андрей Филь прокомментировал информацию о том, что кременчугский клуб распустит свой состав и предоставит всем игрокам статус свободных агентов.

"Ни для кого не секрет, что у нас очень небольшой бюджет, наверное, самый маленький в Первой лиге. Зарплаты футболистов тоже небольшие, поэтому решили дать им возможность реализовать себя в других командах.

Кто не найдет себе новые команды, мы будем готовы и в дальнейшем с ними работать весной. Сейчас 9-11 футболистов имеют другие варианты продолжения карьеры на более выгодных финансовых условиях. У нас такая политика, что мы воспитываем [игроков] и даем возможность себя показать и развивать свою карьеру уже в других командах", - подчеркнул Филь.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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