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Главный тренер Виктории рассказал о планах на это зимнее трансферное окно
Коллективу нужна свежая кровь
Главный тренер "Виктории" Анатолий Бессмертный рассказал о принципах трансферной политики клуба зимой.
Мы довольны ребятами, которые у нас есть, и их отношением к работе. Однако с кем-то все равно придется расстаться зимой. Коллективу нужна свежая кровь.
С кем-то из новичков вы уже договорились о сотрудничестве?
Нет, пока только разговоры. Если мы будем брать футболиста, то он должен быть на голову сильнее того, который играет на той или иной позиции.
Также стоит сказать, что, в связи с напряженной военной ситуацией, очень трудно кого-то к нам пригласить. Многие боятся ехать. Хотя, где сейчас спокойно в Украине? Кому можно гарантировать безопасность? Ну, и большими деньгами мы не заманим, потому что у нас нормальные скромные условия.
На какие позиции хотели бы получить усиление?
Стержень у команды есть. Мы бы не отказались получить качественного игрока в каждую из линий, если будет такая возможность.
На какие лиги будете делать акцент в поисках?
Может быть хороший футболист и из Второй лиги. Если игрок устраивает нас по своим спортивным и человеческим качествам, то, конечно, будем разговаривать.
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