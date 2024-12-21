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Главный тренер Виктории рассказал о планах на это зимнее трансферное окно

Первая лига

Коллективу нужна свежая кровь

Главный тренер Виктории рассказал о планах на это зимнее трансферное окно

Новина українською

Главный тренер "Виктории" Анатолий Бессмертный рассказал о принципах трансферной политики клуба зимой.

Мы довольны ребятами, которые у нас есть, и их отношением к работе. Однако с кем-то все равно придется расстаться зимой. Коллективу нужна свежая кровь.

С кем-то из новичков вы уже договорились о сотрудничестве?

Нет, пока только разговоры. Если мы будем брать футболиста, то он должен быть на голову сильнее того, который играет на той или иной позиции.

Также стоит сказать, что, в связи с напряженной военной ситуацией, очень трудно кого-то к нам пригласить. Многие боятся ехать. Хотя, где сейчас спокойно в Украине? Кому можно гарантировать безопасность? Ну, и большими деньгами мы не заманим, потому что у нас нормальные скромные условия.

На какие позиции хотели бы получить усиление?

Стержень у команды есть. Мы бы не отказались получить качественного игрока в каждую из линий, если будет такая возможность.

На какие лиги будете делать акцент в поисках?

Может быть хороший футболист и из Второй лиги. Если игрок устраивает нас по своим спортивным и человеческим качествам, то, конечно, будем разговаривать.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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