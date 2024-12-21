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Бессмертный готов принять Полесье? Тренер Виктории прокомментировал совет Леоненко

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Остается в Сумах

Бессмертный готов принять Полесье? Тренер Виктории прокомментировал совет Леоненко

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Недавно бывший нападающий "Динамо", а ныне известный эксперт Виктор Леоненко предложил главному тренеру "Виктории" Анатолию Бессмертному возглавить житомирское "Полесье".

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"Кого бы вы порекомендовали Буткевичу в качестве главного тренера "Полесья"?

У меня есть три кандидатуры. Это Хацкевич, Бессмертный и Заваров. Это люди, которые помогут решить вопрос с результатом. У них есть имя в футболе, и их будут уважать футболисты", — сказал Леоненко.

Это заявление прокомментировал Анатолий Бессмертный:

"Вы знаете, мне очень хорошо в "Виктории". У нас хороший президент, хороший коллектив, хорошие люди в городе. Поэтому я очень и очень доволен, что нахожусь в "Виктории".

Напомним, сейчас "Полесье" занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ. Сумская "Виктория", тем временем занимает 5-е место в Первой лиге, в группе В.

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Виктор Леоненко Анатолий Бессмертный Полесье (Житомир) Виктория (Сумы)
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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