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Источник: ветеран украинского футбола покинул одну из худших команд Первой лиги этого сезона

Первая лига

Возможно, покончил с футболом в целом

Источник: ветеран украинского футбола покинул одну из худших команд Первой лиги этого сезона

Поділля

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37-летний защитник Сергей Симинин покинул хмельницкое "Подолье". Об этом сообщает Sport.ua.

"У меня завершился контракт с "Подольем". К тому же, команду покинул тренер Виталий Костышин, который меня приглашал. В начале следующего года определюсь, повешу ли бутсы на гвоздь. Хотя в футболе при всех вариантах останусь, попробую себя на тренерской стезе", - рассказал опытный футболист.

До прихода в "Подолье" Симинин выступал за "Зарю", "Волынь", "Гелиос", "Ворсклу", "Александрию", "Верес", "Карпаты" и "Львов".

"Подолье" занимает предпоследнее, 8-е место, в турнирной таблице группы A Первой лиги после 14-и туров.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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