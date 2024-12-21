Источник: ветеран украинского футбола покинул одну из худших команд Первой лиги этого сезона

37-летний защитник Сергей Симинин покинул хмельницкое "Подолье". Об этом сообщает Sport.ua.

"У меня завершился контракт с "Подольем". К тому же, команду покинул тренер Виталий Костышин, который меня приглашал. В начале следующего года определюсь, повешу ли бутсы на гвоздь. Хотя в футболе при всех вариантах останусь, попробую себя на тренерской стезе", - рассказал опытный футболист.