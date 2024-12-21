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Источник: ветеран украинского футбола покинул одну из худших команд Первой лиги этого сезона
Возможно, покончил с футболом в целом
Поділля
37-летний защитник Сергей Симинин покинул хмельницкое "Подолье". Об этом сообщает Sport.ua.
"У меня завершился контракт с "Подольем". К тому же, команду покинул тренер Виталий Костышин, который меня приглашал. В начале следующего года определюсь, повешу ли бутсы на гвоздь. Хотя в футболе при всех вариантах останусь, попробую себя на тренерской стезе", - рассказал опытный футболист.
До прихода в "Подолье" Симинин выступал за "Зарю", "Волынь", "Гелиос", "Ворсклу", "Александрию", "Верес", "Карпаты" и "Львов".
"Подолье" занимает предпоследнее, 8-е место, в турнирной таблице группы A Первой лиги после 14-и туров.
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