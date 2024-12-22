Голкипер Кудровки вспомнил свое пребывание в структурах топ-клубов УПЛ

Голкипер "Кудривки" Антон Яшков рассказал о том, как находился в структурах "Шахтера", донецкого "Металлурга", "Колоса" и "Полесья".

В юношеские годы вы играли за "Шахтер". С кем в донецком клубе занимались? Что может вспомнить из того периода и почему все же не удалось закрепиться в клубе?

В "Шахтере" был хороший период в моей карьере, но тогда мне еще не хватало опыта. Тренеры решили, что пока проигрываю конкуренцию за место в составе команды. Они сделали акцент на других вратарях, а меня на правах аренды отправили в "Металлург". В "Шахтере" занимался с рядом квалифицированных футболистов. Вообще, в таком клубе не бывает случайных игроков.

Летом 2007 года вы на правах аренды перешли в донецкий "Металлург". С сезона 2008/09 начали выступать за молодежную команду, в которой постепенно стали основным вратарем. Насколько продуктивным был для вас этот период в карьере?

С теплотой вспоминаю о тех временах. За молодежную команду сыграл достаточно неплохо. Имел возможность работать с квалифицированными тренерами, в конкурентной среде. В донецком клубе создавались все необходимые условия для роста. К сожалению, со временем этот клуб прекратил свое существование. Обидно, что не смог дебютировать за первую команду, но тогда конкуренция была очень серьезной.

Каких вратарей пережили в донецком клубе и с какими тренерами работали? Конкуренция пошла вам на пользу?

Прежде всего отмечу Владимира Дишленковича, Дмитрия Воробьева, Александра Бандуру, Дмитрия Непогодова, Юрия Панькива. Все эти голкиперы заявили о себе на самом высоком уровне. Для меня в молодом возрасте было полезно учиться у них. Старался перенимать все самое лучшее и многому научился. От каждой тренировки получал удовольствие. Молодому парню было очень важно иметь возможность работать вместе с такими квалифицированными голкиперами.

С 2015 по 2020 годы вы сыграли 83 матча за "Колос". Можно сказать, что в этом клубе вы себя чувствовали наиболее счастливым?

Действительно, это был продуктивный период для меня. Присоединился к "Колосу" в начале его становления. Прошел с этим клубом от любителей до профессионалов.

За счет чего "Колос" смог заявить о себе в профессиональном футболе?

Все в клубе в едином порыве двигались к своей цели. Этот путь клуб прошел постепенно. Каждый в клубе знал, что он должен делать.

По какой причине вынуждены были покинуть ковалевский клуб? Насколько это для вас было болезненное решение?

Не легко пережил это решение, но в футболе такое бывает. Я был в "Колосе" пять лет, но клуб решил прекратить со мной сотрудничество и отдали в другой клуб для того, чтобы имел возможность получать игровую практику. Поговорили, пожали руки и разошлись.

После "Колоса" вы подписали контракт с "Полесьем". Что можете вспомнить из этого периода в карьере?

Всегда у меня будут особые воспоминания об этом клубе. С теплотой вспоминаю о Полесье, о том времени, которое провел в клубе. Когда началось полномасштабное вторжение, играл за "Полесье". После паузы начали новый чемпионат во время войны.

Хочу отметить президента "Полесья" Геннадия Буткевича. Он всегда на первый план ставит футболистов и создает все лучшие условия для них. Желаю "Полесью" только побед.