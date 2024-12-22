Не хватает одного гола, чтобы подняться выше. Экс-форвард Мариуполя – восьмой в списке бомбардиров за всю историю Первой Лиги.

Экс-форвард "Мариуполя" – восьмой в списке бомбардиров за всю историю Первой Лиги.

Александр Батальский забил 75 голов, играя в Первой Лиге. В чемпионате он начал выступать в 2009 году.

Был футболистом "Днистера", "Прикарпатья", "Зирки", "Гелиоса", черкасского "Днепра", "Арсенала", "Руха", "Оболони", "Мариуполя" и "Диназа".

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Большинство игр Батальский провёл за "Арсенал Киев". Он сыграл 91 матч, в котором забил 19 голов. На 10 игр меньше у футболиста за киевскую "Оболонь", при этом нападающий отметился 29-ю голами и тремя ассистами.

Ему не хватает одного гола, чтобы догнать Матвея Бобаля. Сейчас Батальскому 38 лет. Он свободный агент и футболист, не завершивший карьеру.