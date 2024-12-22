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Тренер одного из клубов-лидеров Первой лиги рассказал об амбициях своего президента сыграть в официальном матче

Первая лига
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Тренер одного из клубов-лидеров Первой лиги рассказал об амбициях своего президента сыграть в официальном матче

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Главный тренер "Кудровки" Василий Баранов рассказал об амбициях президента клуба Романа Солодаренко сыграть в матче чемпионата Украины.

"В наше время возможно все! Сейчас он много работает, чтобы мы могли уверенно чувствовать себя в финансовом плане".

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"И все же, он всегда с нами и часто бывает на матчах команды. Я с ним разговаривал, и он сказал, что желает сыграть за свой клуб. Думаю, придет время, и мы увидим, что будет".

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Также добавим, что недавно Роман Солодаренко стал председателем Черниговской областной ассоциации футбола.

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Источник: ветеран украинского футбола покинул одну из худших команд Первой лиги этого сезона
ФК Кудровка Василий Баранов
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Источник:
Український Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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