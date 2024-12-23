Металлист 1925 выбрал лучшего игрока первой половины сезона

"Металлист 1925" подвел итоги голосования за лучшего игрока команды в первой части сезона 2024/25.

В итоге, болельщики выбрали полузащитника Ари Моура. За него отдали свои голоса 59,7% фанатов. Второе место занял вингер Вячеслав Чурко (10,3% голосов), третья строчка - у голкипера Даниила Варакуты (7,7%).

В текущем сезоне Моура провел 16 матчей за харьковчан, в которых забил 11 голов и отдал 1 ассист.

Напомним, в осенней части сезона "Металлист 1925" занял второе место в группе B Первой лиги. Весной команде поборется за выход в УПЛ.