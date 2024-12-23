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Кипер Миная оценил выступление команды в осенней части чемпионата
Весной команда будет бороться за сохранение места в Первой лиге
Фото: ФК Минай
19-летний голкипер "Миная" Максим Росул, который в сезоне-2024/25 даже выводил свою команду на поле с капитанской повязкой, подвел итоги первой части чемпионата.
"Эти полгода были интересными и непростыми для "Миная". Лично для меня этот период точно запомнится. Все просто - я дебютировал в профессиональной футбольной лиге как основной вратарь. Поэтому благодарен за доверие руководству и тренерскому штабу. Действительно благодарен тренеру вратарей Дмитрию Бабенко, который готовил меня к этому сезону.
Однако, как команда, мы понимаем, что выступление получилось далеко не однозначным. Мы не выполнили ожидания болельщиков. Возможно, это произошло из-за нехватки опыта - в команде играет много молодых игроков. Где-то не хватало стабильности, уверенности, чтобы завершить положительным результатом игру. Но выводы сделаны.
Во второй части чемпионата мы сделаем все от нас зависящее, чтобы занять как можно более высокое место в турнирной таблице и уже в следующем сезоне ставить более амбициозные цели перед собой", - сказал Росул.
В осенней части сезона "Минай" занял шестое место в группе А Первой Лиги и попал в Группу выживания.
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