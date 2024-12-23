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Директор Кремня оценил вероятность исчезновения клуба

Первая лига

Вторую часть сезона команда будет доигрывать молодежью

Директор Кремня оценил вероятность исчезновения клуба

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

Директор "Кремня" Андрей Филь прояснил ситуацию относительно будущего команды.

"Вторую часть сезона планируем доигрывать молодежью? Да, мы не отходим от этого направления развития. Будем набирать из школы выпускные группы и будем работать с молодежью. Весь тренерский штаб остается.

Исчезнет ли "Кремень" с футбольной карты Украины после окончания этого сезона? Ни разу от президента я не слышал таких мыслей. Мы строим планы и на летнее межсезонье, общаемся с выпускниками детской школы, чтобы они пополнили нашу команду в следующем сезоне.

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Где будет проходить подготовка "Кремня" этой зимой? Будем готовиться ко второй части в родном городе. Сейчас общаемся с тренерским штабом, когда команда выйдет из отпуска, договариваемся о спаррингах. Думаю, дней через десять уже будет график подготовки команды, - сказал Филь в интервью изданию Український футбол.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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