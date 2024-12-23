Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Кремня оценил вероятность исчезновения клуба
Вторую часть сезона команда будет доигрывать молодежью
Фото: ФК Кремінь
Директор "Кремня" Андрей Филь прояснил ситуацию относительно будущего команды.
"Вторую часть сезона планируем доигрывать молодежью? Да, мы не отходим от этого направления развития. Будем набирать из школы выпускные группы и будем работать с молодежью. Весь тренерский штаб остается.
Исчезнет ли "Кремень" с футбольной карты Украины после окончания этого сезона? Ни разу от президента я не слышал таких мыслей. Мы строим планы и на летнее межсезонье, общаемся с выпускниками детской школы, чтобы они пополнили нашу команду в следующем сезоне.
Где будет проходить подготовка "Кремня" этой зимой? Будем готовиться ко второй части в родном городе. Сейчас общаемся с тренерским штабом, когда команда выйдет из отпуска, договариваемся о спаррингах. Думаю, дней через десять уже будет график подготовки команды, - сказал Филь в интервью изданию Український футбол.
Популярное сейчас
- Два результативных действия Довбыка, успешные матчи Забарного и Миколенко в АПЛ. Главные новости за 22 декабря
- Сабо – о динамовцах: Шапаренко уже не тот. Бражко не похож сам на себя. Брагару сидит на скамейке преимущественно
- Ван Леувен назвал лучшим украинцем-легионером года неожиданного кандидата
- Красников: В Металлисте стабильная финансовая ситуация, но очень мешает трансферный бан
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня