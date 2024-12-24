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Тренер Эпицентра рассказал о трансферных планах на зимнее межсезонье

Первая лига

Кардинальных изменений не будет

Тренер Эпицентра рассказал о трансферных планах на зимнее межсезонье

Фото: ФК Епіцентр

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Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк ожидает, что будут минимальные кадровые изменения в зимнюю паузу.

"Относительно усиления, мы не останавливаемся в этом направлении. Конечно, планируем. Кардинальных изменений не будет, но новые футболисты... хочу пригласить двух-трех игроков. Нас интересует атакующая линия - середина поля и фланги. Но это, замечу, пока мое желание. Но все будет зависеть от кандидатов - будем смотреть.

Андрей Павлученко - молодой парень, которому 17 лет, и ему нужно играть. Но у него, по сути, сейчас не было шансов играть за "Эпицентр". Поэтому "убивать" парня мы не имели никакого права. Пусть лучше найдет себе другой клуб, может U-19, но будет получать игровую практику и быстрее прогрессировать.

После рождественско-новогодних праздников примем окончательное решение и сообщим об этом. Возможно, поблагодарим еще двух футболистов, которые не оправдали мои надежды и в этом есть и моя вина. Где-то переоценил потенциал того или иного игрока. Поэтому с себя ответственности не снимаю. Но это нормальный рабочий процесс. То есть, у нас будут еще изменения, но минимальные.

Мы, как два с половиной года назад, когда сформировали команду к дебюту в Первой лиге, так и держим определенный курс - у нас 70-90 процентов футболистов остаются. Но дальше, наверное, все равно будем менять двух-трех игроков. Но опять же - это больше предположение по состоянию на сегодня. Возможно, условно завтра, что-то изменится и будут большие изменения. Я не люблю загадывать наперед. Планировать - да, но в нынешнее время, когда у нас идет война, загадывать что-то считаю не совсем целесообразным", - приводит слова Нагорняка клубная пресс-служба.

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Источник:
ФК Епіцентр
Опубликовал: Алина Ерофеева
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