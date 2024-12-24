Руководство Кремня распустило команду, Кудровка и ЮКСА уже успели провести сбор. Как провели клубы Первой лиги декабрь

Рассказываем все самые интересные новости декабря из расположения клубов Первой лиги, которые вы могли пропустить. По результатам первого этапа 1-4 места групп "А" и "Б" сформировали группу за выход в УПЛ (группа "Чемпионская"), а 5-9 места групп "А" и "Б" сформировали группу за право играть в Первой лиге - группа "Выбывание". Клубы, которые заняли 1 и 2 места в соревнованиях Первой лиги, переходят в Премьер-лигу. Третье и четвертое место группы "Чемпионская" будут играть плей-офф за право участия в УПЛ. Команды Первой лиги, занявшие 16, 17 и 18 места в соревнованиях, переходят во Вторую лигу. Базовой датой первого тура группы "Выбывание" является 30 марта 2025, соответственно базовая дата первого тура группы "Чемпионская" - 06 апреля 2025 года.

Группа "Чемпионская"

"Эпицентр"

В январе футболисты приступят к индивидуальной подготовке. Все сборы "Эпицентр" проведет в Киеве. Первый этап подготовки в столице пройдет с 1 по 14 февраля. Запланировано 9 и 13 февраля два контрольных поединка с местными командами. На втором сборе у команды запланированы еще два спарринга. По словам Нагорняка, на третьем этапе подготовки "Эпицентр" должен сыграть контрольные матчи с клубами УПЛ. Три цикла подготовки продлятся по две недели, а четвертая - неделя. Завершает подготовку к весенней части сезона "Эпицентр" в Хмельницкой области. Что касается кадровой ситуации, то кардинальных изменений не произойдет. "Эпицентр" планирует подписать двух-трех игроков. Известно, что команду уже покинул Андрей Павлученко. В начале января тренерский штаб определится с игроками, которые покинут "Эпицентр".

"Агробизнес"

Сбор команды после паузы запланирован в Волочиске 4 февраля. В январе футболисты будут заниматься индивидуально по месту жительства по тренерским рекомендациям, чтобы на первый сбор прибыть в приемлемой физической форме.

24 февраля – выезд команды в Ужгород на учебно-тренировочный сбор. На Закарпатье будет два этапа учебно-тренировочного процесса, который продлится до 21 марта. Далее команда вернется в Волочиск и будет готовиться к старту в группе "Чемпионская". В межсезонье "Агробизнес" будет играть контрольные матчи, которые будут проходить, как обычно, с периодичностью 3-4 дня. Заяц, Мячин, Волков и Фомин уже покинули клуб из Волочиска.

"Кудровка"

После завершения осенней части сезона руководство лидера группы А объявило о том, что главным тренером команды стал Василий Баранов. Ранее он был исполняющим обязанности тренера после увольнения Локтионова. Контракт был переподписан еще на один год. Клуб из Черниговской области уже провел предновогодний сбор, который продлился с 15 по 24 декабря. Во время этого сбора "Кудровка" сыграла спарринг против любительского клуба "Лесное" – 3:3. Кадровых новостей из расположения клуба пока не поступало. По словам Баранова, усиление планируется на каждую позицию. Появятся три-пять новых футболистов, если они будут отвечать требованиям.

Основная часть подготовки в "Кудровки" начнется 20 января в Бузовой. Существует возможность проведения собрания на Западной Украине.

"Полтава"

Пока новостей из расположения клуба не поступало. Игроки находятся в отпуске. Первая неделя подготовки будет втягивающей. До начала основной части сборов футболисты будут заниматься по индивидуальной программе. О кадровых новостях тоже пока ничего не известно.

"Металлист 1925"

Руководство клуба заявляет о своей готовности к кадровым изменениям. "Металлист 1925" планирует усилить определенные позиции, но также рассматривает возможность продажи Алексея Сидорова, Раймонда Овусу, Игоря Когута, Евгения Пасича, Дениса Гармаша, Вадима Червака, Андрея Чирука, Игоря Курило и Максима Жичикова. Первый этап подготовки пройдет в поселке Счастливое, где команда будет тренироваться до начала февраля. После этого, по предварительным договоренностям, команда отправится в Винники, где продолжит подготовку в лучших условиях. Тренерский штаб запланировал ряд спаррингов с именитыми соперниками. На первом этапе подготовки уже есть договоренности о контрольных матчах с клубами Первой лиги.

"Металлист"

Пока новостей из расположения клуба не поступало. Игроки еще находятся в отпуске. Напомним, что в первой части сезона харьковчане приятно удивили всех и смогли пробиться в чемпионскую группу. Молодые футболисты под руководством Анищенко достигли существенного прогресса.

ЮКСА

Уже 16 декабря команда собралась в Тарасовке и провела недельный предновогодний сбор. А 13 января ЮКСА полноценно выходит из отпуска. Относительно места проведения учебно-тренировочного сбора и спарринг-партнеров информация будет позже. Что касается кадровых изменений, то пока конкретики нет. Известно лишь, что ЮКСА покинул бразильский легионер Фого. Авторитетный футбольный портал Transfermarkt обновил стоимость игроков ЮКСА и оценочная стоимость игроков выросла почти на €200 000.

"Буковина"

Черновицкий клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с Валерием Кривенцовым. Контракт с главным тренером разорван по обоюдному согласию сторон. Известно, что "Буковину" уже покинул 21-летний фланговый полузащитник Виталий Фарасеенко. В общей сложности Виталий за два с половиной сезона провел 43 матча. Также во второй части сезона не будут играть за "Буковину" Азизов и Будняк.

Футболисты "Буковины" во время отпуска собрались в Черновцах на клубный Рождественский кубок по мини-футболу. Отпуск продлится до 27 января. После отдыха "желто-черные" соберутся в Черновцах и приступят к подготовке к весенней части сезона, которая будет разделена на четыре этапа. Основная часть подготовки начнется в начале февраля. Второй и третий этапы подготовки пройдут в Закарпатье. Завершит подготовку ко второй части сезона "Буковина" тренировочным сбором в Черновцах.

Группа "Выбывание"

"Виктория"

По словам Анатолия Бессмертного, в команде во время межсезонья произойдут некоторые кадровые изменения. Уже ведутся переговоры с потенциальными новичками. Футболисты "Виктории" выходят из отпуска в конце января. Первый сбор "Виктория" проведет дома, а второй и третий пока неизвестно где именно. К сожалению, во время обстрела Сум получил ранение полузащитник Максим Чеглов, но с ним сейчас все хорошо. Максим получил ранение ноги осколками.

Напомним, что "Виктория" не пробилась в группу "Чемпионская", но в то же время весной сможет играть в 1/4 финала Кубка Украины.

"Кремень"

Руководство "Кремня" решило распустить команду, а игрокам предоставить статус свободных агентов. При этом о снятии с Первой лиги речь не идет. В начале февраля планируют собраться в родном городе, чтобы начать подготовку к весенней части сезона. А вот с кадрами существенные проблемы. Возможно, вернутся футболисты, которые не смогут трудоустроиться в других клубах, а еще существует вариант доигрывания чемпионата с перспективной местной молодежью. Сейчас у 9-11 футболистов есть другие варианты продолжения карьеры на более выгодных финансовых условиях. Шанс проявить себя получают выпускники школы. Также известно, что тренерский штаб Климовского останется работать и во второй части сезона.

"Мариуполь"

Будущее этого клуба еще не определено. Футболисты бойкотировали матч с ЮКСА в 12-м туре группы Б из-за долгов по зарплате и получили техническое поражение (0:3), а матч с "Кремнем" в 18-м туре не состоялся из-за невозможности обеспечить выезд коллектива в Кременчуг. Два несостоявшихся матча не считаются основанием для снятия ФСК "Мариуполь" с чемпионата. КДК УАФ принял решение не снимать "Мариуполь" с соревнований и предоставить возможность клубу продлить свое существование. Однако, учитывая проблемы, существует вероятность того, что "Мариуполь" все же не сможет играть весной.

"Нива"

Межсезонье у "Нивы" ориентировочно продлится до 5 февраля. Тренерский штаб Юрия Вирта запланировал три учебно-тренировочных сбора. Первый будет длиться 10 дней, два других – по 15-16. Количество спаррингов – восемь или девять. Отметим, что весь зимний период "Нива" проведет в Тернополе, где почти готово современное искусственное поле. По меньшей мере, пять исполнителей не досчитается тернопольская "Нива" после зимнего межсезонья. Уже покинули команду Игорь Гатала и нападающий Андрей Ризнык. Завершаются контракты у голкипера Виталия Жупанского, защитников Андрея Зиня и Максима Демчука, полузащитника Богдана Козака.

"Металлург"

Вопросы трансферов, изменений в составе и дальнейшего сотрудничества обсуждаем с руководством. По словам главного тренера Близнюка, команда нуждается в усилении состава. В межсезонье футболисты получили индивидуальные планы тренировок. Местные игроки соберутся на базе 13 января, а остальные присоединятся через неделю. Как стало известно, "Металлург" один из сборов должен провести за пределами Запорожья. Пока конкретной информации о новичках и спарринг-партнерах не было.

"Прикарпатье"

Известно, что "Прикарпатье" покинут Замуренко и Семка. У Артема Семки истек срок действия контракта и клуб решил его не продлевать. По словам Алексея Городова, переподпишут контракты с "Прикарпатьем" Геник, Барчук и Кос. По поводу новичков информации еще нет, но переговоры ведутся. Ищут усиление на позиции левого и правого защитников. Команда выйдет из отпуска в конце января. В Ивано-Франковске у "Прикарпатья" будет двухнедельный втягивающий сбор. Далее на две недели команда поедет в Закарпатье на общеподготовительный сбор. По возвращении запланирован сбор с рядом спаррингов.

"Минай"

Очень непростая ситуация у закарпатцев. Пока нет информации о дате начала сборов и плане подготовки команды. Также неизвестно продолжит ли работать Желько Любенович. А вот кадровые изменения будут существенными. Известно, что по согласии сторон были прекращены действия контрактов Даниила Хондака, Владислава Дворовенко, Дмитрия Нагиева, Олега Вишневского, Владислава Еременко, Михаила Плохотнюка и Егора Шалфеева. Таким образом, весеннюю часть сезона "Минай" будет доигрывать молодежью.

"Диназ"

Вышгородцам было засчитано техническое поражение за неявку на матч с "Металлургом" в последнем туре первой части сезона. - "Клуб существует. Он будет до конца чемпионата. Другое – кто останется, что будет делать владелец и какие будут перспективы. Мне трудно об этом говорить, потому что тренер должен заниматься тренировками, а руководители – руководить, - сказал Александр Головко. Других новостей из расположения клуба пока нет. "Диназ" занял предпоследнее восьмое место в турнирной таблице группы Б Первой лиги.

"Подолье"

Пока новостей из расположения клуба не поступало. Игроки еще находятся в отпуске. Напомним, что "Подолье" по итогам первой части сезона не смогло квалифицироваться в чемпионскую группу. У тренерского штаба Сергея Ковальца будет время для того, чтобы качественно подготовить команду к весенней части сезона. Сможет ли команда под руководством Ковальца добиться прогресса? Вопрос открытый...