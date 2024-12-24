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Тренер команды Первой лиги: В ближайшие годы будем играть в УПЛ

Первая лига

"Эпицентр" делает все для этого

Тренер команды Первой лиги: В ближайшие годы будем играть в УПЛ

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк заявил, что команда имеет все шансы повыситься в классе в ближайшие годы.

"Делаем все для того, чтобы повыситься в классе. Всегда хочется играть в конкуренции с сильнейшими. Если не ставить перед собой амбициозные задачи, то зачем тогда играть в футбол?

Александр Герега (соучредитель компании "Эпицентр", - прим.) делает все для того, чтобы в финансовом плане чувствовали себя уверенно. Думаю, что президент имел в виду то, что пока клуб в инфраструктурном плане не соответствует требованиям УПЛ. Ежемесячно клуб работает в этом направлении.

Мы создали свою женскую команду, у нас есть собственная Академия. Все мы живем в непростое время, но движемся вперед. Благодаря компании "Эпицентр" у нас есть стабильность сейчас. Уверен, что в ближайшие годы "Эпицентр" будет играть в УПЛ", - заявил Нагорняк в интервью изданию Український футбол.

По итогам первой части сезона в Первой лиге "Эпицентр" вышел в Чемпионскую группу, где будет бороться за путевку в УПЛ.

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Сергей Нагорняк Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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