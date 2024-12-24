Тренер команды Первой лиги: В ближайшие годы будем играть в УПЛ

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк заявил, что команда имеет все шансы повыситься в классе в ближайшие годы.

"Делаем все для того, чтобы повыситься в классе. Всегда хочется играть в конкуренции с сильнейшими. Если не ставить перед собой амбициозные задачи, то зачем тогда играть в футбол?

Александр Герега (соучредитель компании "Эпицентр", - прим.) делает все для того, чтобы в финансовом плане чувствовали себя уверенно. Думаю, что президент имел в виду то, что пока клуб в инфраструктурном плане не соответствует требованиям УПЛ. Ежемесячно клуб работает в этом направлении.

Мы создали свою женскую команду, у нас есть собственная Академия. Все мы живем в непростое время, но движемся вперед. Благодаря компании "Эпицентр" у нас есть стабильность сейчас. Уверен, что в ближайшие годы "Эпицентр" будет играть в УПЛ", - заявил Нагорняк в интервью изданию Український футбол.