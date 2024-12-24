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Все восемь участников "чемпионской" группы Первой лиги планируют побороться за УПЛ
Все 8 клубов проходят аттестацию для участия в УПЛ
ПФЛ
Комитет УАФ по аттестации футбольных клубов провел ежегодную процедуру прохождения лицензирования в Первой лиге.
Интересно, что по данным Sport.ua, абсолютно все участники группы Чемпионская
Речь идет об "Эпицентре", "Агробизнесе", "Металлисте", "Буковине", "Кудровке", "Полтаве", ФК ЮКСА, "Металлисте 1925", которые планируют повыситься в классе и хотят получить аттестацию.
Своим решением Исполнительный Комитет УАФ уменьшил обязательный аттестационный взнос за прохождение процедуры до 135 тысяч гривен в сезоне 2024/2025 для участников чемпионата УПЛ, а с сезона 2025/2026 оплата для команд УПЛ, ПФЛ и женских будет осуществляться на средства УЕФА.
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