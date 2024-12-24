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Все восемь участников "чемпионской" группы Первой лиги планируют побороться за УПЛ

Первая лига
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Все 8 клубов проходят аттестацию для участия в УПЛ

Все восемь участников "чемпионской" группы Первой лиги планируют побороться за УПЛ

ПФЛ

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Комитет УАФ по аттестации футбольных клубов провел ежегодную процедуру прохождения лицензирования в Первой лиге.

Интересно, что по данным Sport.ua, абсолютно все участники группы Чемпионская Первой лиги решили пройти аттестацию для участия в соревнованиях под эгидой УПЛ.

Речь идет об "Эпицентре", "Агробизнесе", "Металлисте", "Буковине", "Кудровке", "Полтаве", ФК ЮКСА, "Металлисте 1925", которые планируют повыситься в классе и хотят получить аттестацию.

Своим решением Исполнительный Комитет УАФ уменьшил обязательный аттестационный взнос за прохождение процедуры до 135 тысяч гривен в сезоне 2024/2025 для участников чемпионата УПЛ, а с сезона 2025/2026 оплата для команд УПЛ, ПФЛ и женских будет осуществляться на средства УЕФА.

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Буковина (Черновцы) СК Полтава Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) Металлист (Харьков) Эпицентр (Каменец-Подольский) ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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