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"Может заявить о себе на всю Украину", - Нагорняк расхвалил вингера из Первой лиги со звучной фамилией
Иван Бендера в текущем сезоне разрывает Первую лигу
фото из соцсетей
Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк раздал авансы вингеру своей команды Ивана Бендере, который в первой половине чемпионата был одним из лидеров команды Каменец-Подольского.
"Это хороший парень, который в будущем может заявить о себе на всю Украину. Он знает, чего хочет достичь. У Бендеры есть цель и он движется к ее осуществлению. У Ивана есть все шансы на хорошем уровне играть в УПЛ.
За последние полгода Иван в ментальном плане сильно изменился. Он стал более взрослым парнем, и это помогло начать реализовывать себя. Бендера только в начале своего пути в футболе", – рассказал Нагорняк.
Напомним, что по итогам первой части сезона Первой лиги "Эпицентр" финишировал на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги (Группа А).
Бендера в сезоне 2024/25 годов отыграл за Эпицентр 17 поединков, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
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