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"Может заявить о себе на всю Украину", - Нагорняк расхвалил вингера из Первой лиги со звучной фамилией

Первая лига
Обновлено

Иван Бендера в текущем сезоне разрывает Первую лигу

"Может заявить о себе на всю Украину", - Нагорняк расхвалил вингера из Первой лиги со звучной фамилией

фото из соцсетей

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк раздал авансы вингеру своей команды Ивана Бендере, который в первой половине чемпионата был одним из лидеров команды Каменец-Подольского.

"Это хороший парень, который в будущем может заявить о себе на всю Украину. Он знает, чего хочет достичь. У Бендеры есть цель и он движется к ее осуществлению. У Ивана есть все шансы на хорошем уровне играть в УПЛ.

За последние полгода Иван в ментальном плане сильно изменился. Он стал более взрослым парнем, и это помогло начать реализовывать себя. Бендера только в начале своего пути в футболе", – рассказал Нагорняк.

Напомним, что по итогам первой части сезона Первой лиги "Эпицентр" финишировал на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги (Группа А).

Бендера в сезоне 2024/25 годов отыграл за Эпицентр 17 поединков, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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Сергей Нагорняк Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.12.2024 в 22:20
БАндера було б краще!)))Але й так добре!Якщо Нагорняк каже - значить буде толк! Успіхів!P.S. Наразі дивився відео матчу Нива Вінниця - Динамо Київ (ЧУ 93/94), чудова бойова гра була при 30 тис. глядачів (2:2). Тоді в Ниві лідерами були Косовський, Надуда, Горшков. І в тому матчі ще молодого Нагорняка Юхим Школьников покійний так і не випустив... Але зараз він стає чудовим тренером, можливо і у Вінниці колись тренуватиме!
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.12.2024 в 22:20
БАндера було б краще!)))Але й так добре!Якщо Нагорняк каже - значить буде толк! Успіхів!P.S. Наразі дивився відео матчу Нива Вінниця - Динамо Київ (ЧУ 93/94), чудова бойова гра була при 30 тис. глядачів (2:2). Тоді в Ниві лідерами були Косовський, Надуда, Горшков. І в тому матчі ще молодого Нагорняка Юхим Школьников покійний так і не випустив... Але зараз він стає чудовим тренером, можливо і у Вінниці колись тренуватиме!
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avatar
Просто Квашин (Харків)
24.12.2024 в 21:58
Тупий засранець черниш ! Яке гучне прізвище ???
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