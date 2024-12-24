"Может заявить о себе на всю Украину", - Нагорняк расхвалил вингера из Первой лиги со звучной фамилией

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк раздал авансы вингеру своей команды Ивана Бендере, который в первой половине чемпионата был одним из лидеров команды Каменец-Подольского.

"Это хороший парень, который в будущем может заявить о себе на всю Украину. Он знает, чего хочет достичь. У Бендеры есть цель и он движется к ее осуществлению. У Ивана есть все шансы на хорошем уровне играть в УПЛ.

За последние полгода Иван в ментальном плане сильно изменился. Он стал более взрослым парнем, и это помогло начать реализовывать себя. Бендера только в начале своего пути в футболе", – рассказал Нагорняк.