  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Буковина определилась с главным тренером и намерена побороться за УПЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буковина определилась с главным тренером и намерена побороться за УПЛ

Первая лига
Обновлено

Также в команде ожидается 3-4 зимних новичков

Буковина определилась с главным тренером и намерена побороться за УПЛ

instagram.com/fc.bukovyna

Новина українською

Спортивный директор перволиговской "Буковины" Григорий Чурилов будет и дальше, как минимум до конца сезона, будет исполнять обязанности главного тренера команды.

Читайте такжеВсе восемь участников "чемпионской" группы Первой лиги планируют побороться за УПЛ

Как сообщает Sport.ua, руководство "Буковины" не планирует искать в ближайшее время нового наставника, хотя не исключено, что если команда будет успешно выступать в весенней части сезоне, то Чурилов станет главным тренером на постоянной основе.

Пока футболисты "Буковины", которые не скрывают своего желания повыситься в классе, прервали отпуск и приняли участие в Черновцах в рождественском турнире, одна из команд была укомплектована представителями тренерского штаба и клубной администрации.

Основная часть подготовки ко второй части сезона начнется в феврале 2025 года. Что касается трансферной политики, то "Буковина" планирует усилиться 3-4 новичками.

По теме
yellow-arrow
"Может заявить о себе на всю Украину", - Нагорняк расхвалил вингера из Первой лиги со звучной фамилией
yellow-arrow
Все восемь участников "чемпионской" группы Первой лиги планируют побороться за УПЛ
yellow-arrow
Руководство Кремня распустило команду, Кудровка и ЮКСА уже успели провести сбор. Как провели клубы Первой лиги декабрь
Буковина (Черновцы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости