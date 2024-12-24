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Буковина определилась с главным тренером и намерена побороться за УПЛ
Также в команде ожидается 3-4 зимних новичков
instagram.com/fc.bukovyna
Спортивный директор перволиговской "Буковины" Григорий Чурилов будет и дальше, как минимум до конца сезона, будет исполнять обязанности главного тренера команды.
Как сообщает Sport.ua, руководство "Буковины" не планирует искать в ближайшее время нового наставника, хотя не исключено, что если команда будет успешно выступать в весенней части сезоне, то Чурилов станет главным тренером на постоянной основе.
Пока футболисты "Буковины", которые не скрывают своего желания повыситься в классе, прервали отпуск и приняли участие в Черновцах в рождественском турнире, одна из команд была укомплектована представителями тренерского штаба и клубной администрации.
Основная часть подготовки ко второй части сезона начнется в феврале 2025 года. Что касается трансферной политики, то "Буковина" планирует усилиться 3-4 новичками.
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