"Парк авто и Роллс-Ройс Меркюри", - президент Металлиста 1925 рассказал о своих дорогостоящих хобби

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов в эфире YouTube-канала "В гостях у Гордона" рассказал о своем имуществе и своих хобби.

– В какой-то момент многие блага, к которым ты стремился всегда – а надо понимать, что я голодный парень был в детстве – соответственно, у меня по этой причине где-то 150 пар обуви дома стоит. На хрена они мне нужны – никому не ясно, потому что ношу я две.

– Все мы родом из детства.

– Так точно. Но многие вещи, к которым было стремление определенное, уже не вызывают радости какой-то. Первая машина вызывала у меня огромные эмоции. Я мог без остановки всю ночь ездить на ней, гладить ее, целовать, нюхать как пахнет из выхлопной трубы. Сейчас же это не вызывает никакого трепета.

– Это вид кайфа – понюхать запах выхлопной трубы, правда?

– Да, конечно. Такой кайфарик небольшой. Сейчас это приблизительно, как когда ты заходишь голодный в супермаркет – все подряд покупаешь: вот эти сырки пригодятся, вот этот йогурт с биовитаминами – штук 10 обязательно. Думаешь: "Стану на лыжи правильного питания".

Все это покупаешь, но в конечном итоге приносишь домой, съедаешь бутерброд с колбасой – и, в принципе, ты наелся. Потом это все пропадает, половина продуктов тебе никогда не были нужны, в принципе.

Или же ты заходишь сытый в магазин. Когда ты заходишь в магазин сытый – ты берешь хлеб, за которым ты туда и зашел, и выходишь с хлебом, за которым туда зашел. Никаких лишних телодвижений ты больше не осуществляешь.

– А что дарит радость из того, что вы можете себе позволить?

– В первую очередь радость дарит семья, радость дарят дети, какие-то их достижения. У меня старшая дочь – теннисистка. У меня есть какие-то хобби.

– Какие хобби?

– Я занимаюсь уже много лет автоспортом – драг-рейсингом. В параллели, наверное, одно из моих хобби и увлечений – я занимаюсь автоколлекционированием. Но не просто автоколлекционированием – это моя диверсификация, назовем это так.

– Много машин у вас?

– Достаточно.

– 100, 200?

– 200 нет.

– 150?

– Ну, сколько-то есть, да.

– По какому принципу вы отбираете автомобили? Это раритеты какие-то или просто марки?

– Во-первых, у меня есть определенный временной диапазон, в котором я рассматриваю автомобили.

– Какие годы?

– С 1965 до 2010 максимум. То есть, это такие в основном янгтаймеры, в редком исключении олдтаймеры. Я выбираю в первую очередь автомобили, которые имеют коллекционную ценность, но при этом сегрегирую их через призму того, что они мне нравятся визуально как автомобиль или не нравятся.

– Они растут в цене с годами?

– Слушайте, автомобильный мир – это вложение. Я же говорю, для меня это диверсификация моего портфеля. То есть, не криптовалютой единой, как говорится. Индустрия коллекционных автомобилей показала за последние 5 лет рост более 500 процентов. И это рынок, у которого всегда есть покупатель.

Кризис 2009 года, Ковид – неважно, у тебя всегда есть покупатель, потому что у этого покупателя стало 102 миллиарда вместо 105, у него все нормально. И он сидит и ждет, когда же ты ему позвонишь и скажешь: "Забирай, дружочек".

– То есть, вы хотите сказать, что практически любой из ваших экземпляров коллекции в любой момент может быть продан по хорошей цене?

– 100 процентов. 110 процентов. И вообще, когда говорят "вы инвестируете в недвижимость", мне не нравится само слово: "не двигаться". А вот автомобили двигаются, и поэтому они мне нравятся чуть больше, чем недвижимость. Я бы, может быть, и в недвижимость что-то вкладывал, но…

– Сейчас поговорим. Мне как-то позвонил мой друг Андрей Данилко, говорит: "Вот у меня есть автомобиль Фредди Меркюри, Роллс-Ройс. Хочу его продать". И нашелся же добрый человек в вашем лице, который купил этот автомобиль. Зачем вы его купили?

– Он продавался на аукционе Сотбис, то есть я покупал его не напрямую у Данилко. Мне позвонил или написал мой товарищ, сбросил ссылку на этот автомобиль. Но он сбросил ссылку не в контексте автомобиля, а в двух контекстах.

Во-первых, я фанат Queen. И здесь какая ситуація. Он мне сбросил, говорит: "Смотри, это сбор на реабилитационный центр для военных. Собирают через продажу автомобиля Роллс-Ройс, который принадлежит Фредди Меркюри. Представляете, стопроцентный матч для меня: центр реабилитации военных и машина Фредди Меркюри. Я говорю: "Ну, все".

– Дорого стоил?

– Аукцион я выиграл за 250 тысяч фунтов. Дорого или нет – вам судить. Но эта машина того не стоит, чтобы было понятно. Стоимость такого Роллс-Ройса – 30 тысяч фунтов. Поэтому мне пару раз писали, что я участвовал в аукционе, потому что мне машина была нужна.

Хочу все доброжелателям напомнить, что цена этого автомобиля – 30 тысяч фунтов в базарный день. А среди коллекционеров предыдущий пользователь автомобиля, даже если это Фредди Меркюри, никаким образом не повышает его стоимость.

– Собственный самолет у вас есть?

– Нет. И категорически не буду его никогда покупать.

– Лучше арендовать?

– Лучше арендовать, есть миллион разных способов арендовать. Но я вам больше того скажу: я, в принципе, и на частном самолете летаю крайне редко – только в тех случаях, когда уже где-то задница горит, и я опаздываю, у меня там что-то поменялось, и мне нужно срочно как-то все поменять.

– Так вы жадный?

– Я не жадный, я…

– Рациональный?

– Даже, наверное, не рациональный. Я, например, могу потратить на обувь 3 тысячи долларов, но меня перемещение в самолете как-то не мотивирует. Я сажусь в бизнес-классе, очень часто, кстати, приходится летать эконом-классом. Для всех это может прозвучать, как…

– Ну да, миллиардер в эконом-классе – оно, конечно, круто звучит.

– Может показаться, что я как-то деклассирую эконом-класс – нет, просто когда ты… Моя ассистент прикинула, что я за последние полгода в самолете провел 11 дней – то есть в перелетах конкретно.

И, конечно же, когда у тебя маршрут вот такой – безвылазно ты летишь – конечно же, эконом это проблема с точки зрения того, что ты уставший. Потом ты прилетаешь уставший, ты не готов к активности, к переговорам, какой-то деятельности. И это все портит.

Поэтому я здесь балансирую. Мне классно в бизнес-классе, особенно какие-то дальние магистральные бизнес-классы или первый класс – по-моему, даже круче, чем джет.