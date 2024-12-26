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Торговый оборот компании президента Металлиста 1925 равен ВВП Италии

Первая лига
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Безумные масштабы

Торговый оборот компании президента Металлиста 1925 равен ВВП Италии

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Президент харьковского клуба Владимир Носов рассказал о криптовалютной компании WhiteBIT.

“Самая большая биржа Европы. В этом году торговый оборот – 2,3 триллиона долларов. В первую очередь наша компания занимается разработками в области blockchain. Мы создаем инфраструктурные продукты, в том числе один из них – это биржа”.

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"Кроме того, это платежный эквайринг, компания, которая занимается эмиссией скретч-карт, децентрализованная биржа, необанк, площадка для торговли скинами для киберспорта. Это так, если коротко. То есть, это определенная инфраструктура”, – пояснил Носов.

Харьковский предприниматель основал WhiteBIT в 2018 году.

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Металлист 1925 (Харьков) Владимир Носов
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Источник:
В гостях у Гордона
Опубликовал: Александр Симченко
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oda1979 (Запорожье)
26.12.2024 в 03:36
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
26.12.2024 в 03:36
Продавцы воздуха
Ответить
0
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