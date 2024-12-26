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Торговый оборот компании президента Металлиста 1925 равен ВВП Италии
Безумные масштабы
Фото: ФК Металіст 1925
Президент харьковского клуба Владимир Носов рассказал о криптовалютной компании WhiteBIT.
“Самая большая биржа Европы. В этом году торговый оборот – 2,3 триллиона долларов. В первую очередь наша компания занимается разработками в области blockchain. Мы создаем инфраструктурные продукты, в том числе один из них – это биржа”.
"Кроме того, это платежный эквайринг, компания, которая занимается эмиссией скретч-карт, децентрализованная биржа, необанк, площадка для торговли скинами для киберспорта. Это так, если коротко. То есть, это определенная инфраструктура”, – пояснил Носов.
Харьковский предприниматель основал WhiteBIT в 2018 году.
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