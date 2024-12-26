Торговый оборот компании президента Металлиста 1925 равен ВВП Италии

Президент харьковского клуба Владимир Носов рассказал о криптовалютной компании WhiteBIT.

“Самая большая биржа Европы. В этом году торговый оборот – 2,3 триллиона долларов. В первую очередь наша компания занимается разработками в области blockchain. Мы создаем инфраструктурные продукты, в том числе один из них – это биржа”.