Ван Леувен: С первого дня в Металлисте 1925 я улыбаюсь и мне нравится каждый день с командой

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен оценил выступление своей команды в осенней части сезона и рассказал о плане подготовки ко второй части сезона.

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– Как оцените полугодие своей команды с точки зрения первоочередных задач, ожиданий и имеющегося результата?

- Стоит говорить о трех месяцах, которые я работаю в "Металлисте 1925". Я доволен, я пришел сюда с хорошим настроением, потому что получил возможность снова работать после периода без команды. С первого дня в "Металлисте 1925" я улыбаюсь и мне нравится каждый день, когда работаю с командой. Результаты были разными, разные матчи. Я рад тем, как работала команда, как они работали до конца, чтобы набирать очки, которые понадобятся нам для игры во второй части сезона. Нам удалось набрать такое количество баллов, чтобы попасть в "Чемпионскую группу". Я считаю, что нам предстояло набрать еще больше баллов, поскольку было несколько матчей, когда мы теряли результат на последних минутах. Так не должно быть. Это может быть потому, что тренерский штаб и футболисты только познакомились и начали работать на результат, выстраивая стиль игры. Для этого нужно больше времени. Но к концу мы набирали больше баллов и я всегда был доволен.

– В каких игровых компонентах довольны игрой команды?

– Все команды с которыми мы встречались, они хотели играть в футбол. И это самое главное в этом чемпионате для нашего стиля, что они тоже хотят играть, не просто закрывшись в защите, а пытаются играть вперед. В матчах с разными командами мы достигали разных результатов и разных успехов. Хочу сказать, что каждая команда против которой мы играли, действовала так, что нам предстояло демонстрировать 100% своих возможностей.

- Как распланировали работу в межсезонье?

- Когда я пришел в «Металлист 1925», команда уже работала несколько месяцев. И с первого дня мы говорили, что будем выполнять наши тренировки. Поэтому нам приходилось играть матчи и готовить команду так, как мы хотим и посмотрим, где у команды возникают проблемы. С этого момента мы начали работу. Футболисты стали понимать, где им нужно добавлять. И в итоге нам все удалось. После последнего матча мы еще тренируемся до 5-го декабря. Далее совместный ужин и в этом году все. У команды будет месячный отпуск. Мы планируем с 7-го января возобновлять тренировки, перед этим у игроков будут медицинские осмотры, тестирование. Надеюсь, что все игроки будут здоровыми и мы сможем полноценно начать подготовку. Относительно зимних турниров еще не имею ответов. Наша мечта - это чтобы удалось организовать что-то заграницей. Но пока не складывается. Поэтому планируем сейчас подготовку в Украине. Если удастся таки организовать зарубежные сборы, то это положительно скажется на всей команде. В зимний период сложно готовиться в Украине, нужно быть там, где светит солнце. Испания - это идеальные условия. Эта страна очень подходит для тренировочных сборов.

– С кем из игроков уже прекратили сотрудничество, а с кем, возможно, уже пролонгировали соглашения?

– Нет, пока мы не обсуждали это с руководством клуба. Это уже будем спокойно делать, когда команда уйдет в отпуск. Будем анализировать наши матчи, нашу команду и решать, как быть дальше.