Один из лидеров Первой лиги прервал отпуск

Футболисты " Кудровки " – одного из лидеров Первой лиги, в конце декабря на неделю прервали отпуск и провели сбор, который завершился результативным спаррингом с ФК "Лесное" – 3:3.

Как сообщает sport.ua, больше не будут выступать за "Кудровку" опытные Владислав Нехтий и Ярослав Квасов. Непосредственную подготовку ко второй части сезона подопечные Василия Баранова, перед которыми клубное руководство поставило задачу – повыситься в классе, начнут 20 января 2025 года. "Горожане" планируют усилиться 5-6 новичками.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кудровка" занимает третье место в группе "Чемпионская" Первой лиги, набрав 25 очков.