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Один из лидеров Первой лиги прервал отпуск

Первая лига

Кудровка намерена побороться за УПЛ

Один из лидеров Первой лиги прервал отпуск

t.me/fc_Kudrivka

Новина українською

Футболисты "Кудровки" – одного из лидеров Первой лиги, в конце декабря на неделю прервали отпуск и провели сбор, который завершился результативным спаррингом с ФК "Лесное" – 3:3.

Как сообщает sport.ua, больше не будут выступать за "Кудровку" опытные Владислав Нехтий и Ярослав Квасов. Непосредственную подготовку ко второй части сезона подопечные Василия Баранова, перед которыми клубное руководство поставило задачу – повыситься в классе, начнут 20 января 2025 года. "Горожане" планируют усилиться 5-6 новичками.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кудровка" занимает третье место в группе "Чемпионская" Первой лиги, набрав 25 очков.

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ФК Кудровка
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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