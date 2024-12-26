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Один из лидеров Первой лиги прервал отпуск
Кудровка намерена побороться за УПЛ
t.me/fc_Kudrivka
Футболисты "
Как сообщает sport.ua, больше не будут выступать за "Кудровку" опытные Владислав Нехтий и Ярослав Квасов. Непосредственную подготовку ко второй части сезона подопечные Василия Баранова, перед которыми клубное руководство поставило задачу – повыситься в классе, начнут 20 января 2025 года. "Горожане" планируют усилиться 5-6 новичками.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кудровка" занимает третье место в группе "Чемпионская" Первой лиги, набрав 25 очков.
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