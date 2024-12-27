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Стало известно, когда определится будущее ФСК Мариуполя

Первая лига
Обновлено

Совсем скоро

Стало известно, когда определится будущее ФСК Мариуполя

Фото: ФСК Маріуполь

Новина українською

Будущее ФСК "Мариуполя" определится в январе следующего года. Об этом сообщает Sport.ua.

По данным источника, наставник "азовцев" Олег Красноперов в последние дни провел несколько встреч с потенциальными инвесторами клуба.

"После довольно неожиданного ухода предыдущего спонсора "горожане" оказались в затруднительном финансовом положении. Есть задолженность по зарплате перед футболистами, тренерами, клубным персоналом, однако мы не сидим, сложа руки. Без преувеличения, в поиске тех, кто мог бы подставить плечо – вся команда.

Определенные наработки уже есть и надеюсь, что к середине января 2025 года уже появится конкретика с теми, кто придет нам на помощь", – сообщил Красноперов.

По итогам осенней части сезона ФСК "Мариуполь" финишировал шестым в группе "Б", набрав 18 очков и весной будет соревноваться в группе "Выбывание" Первой лиги.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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