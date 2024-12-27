Стало известно, когда определится будущее ФСК Мариуполя

Будущее ФСК "Мариуполя" определится в январе следующего года. Об этом сообщает Sport.ua.

По данным источника, наставник "азовцев" Олег Красноперов в последние дни провел несколько встреч с потенциальными инвесторами клуба.

"После довольно неожиданного ухода предыдущего спонсора "горожане" оказались в затруднительном финансовом положении. Есть задолженность по зарплате перед футболистами, тренерами, клубным персоналом, однако мы не сидим, сложа руки. Без преувеличения, в поиске тех, кто мог бы подставить плечо – вся команда.

Определенные наработки уже есть и надеюсь, что к середине января 2025 года уже появится конкретика с теми, кто придет нам на помощь", – сообщил Красноперов.