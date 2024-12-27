  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Ван Леувен: Уже жду возобновления чемпионата. Мечта - вывести Металлист 1925 в УПЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Леувен: Уже жду возобновления чемпионата. Мечта - вывести Металлист 1925 в УПЛ

Первая лига

Весенний этап состоится в две группы

Ван Леувен: Уже жду возобновления чемпионата. Мечта - вывести Металлист 1925 в УПЛ

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен высказался об уровне Первой лиги, а также поделился своими ожиданиями от матчей в Чемпионской группе.

- Как оцените уровень Первой лиги в этом сезоне и кто понравился из других клубов-участников?

- Как я уже говорил, здесь есть команды, которые стремятся играть в футбол. Обычно вторые дивизионы в разных странах, это лиги, где больше уделяется внимания физике и меньше игре в футбол. Думаю, что у нас в Первой лиге эти составляющие 50 на 50. Есть команды, которые пытались более физически играть, но были и команды, которые просто хотели играть в футбол. Какие команды понравились? "Кудровка" не зря возглавляет нашу группу. Также "Виктория" дважды хорошо играла с нами, но им не удалось победить. Мне понравилось, как они нас встретили, команда хотела играть в футбол. Они смотрели на себя, стараясь продемонстрировать свой качественный футбол, как персонально футболисты, так и всей командой.

Читайте такжеВан Леувен: С первого дня в Металлисте 1925 я улыбаюсь и мне нравится каждый день с командой

- Весенний второй этап состоится в две группы. Какие ваши впечатления от соперников из вашей группы?

- Нас ждет долгий период подготовки к весеннему этапу. Мы, конечно, хотим продолжить развитие футболистов и команды, действовать так, как мы завершали первый этап. Думаю, что наша группа будет очень интересной, потому что все команды будут более близкими по уровню и количеству очков. Поэтому уже жду март, чтобы чемпионат возобновился. Мне кажется, что в чемпионской группе все стремятся к победе. Как у нас есть мечта вывести себя в Премьер-лигу, такая же мечта, видимо, есть и у наших соперников. Все будут делать то, что им будет удаваться, - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

По теме
yellow-arrow
Носов: У меня где-то 150 пар обуви дома. На хр*на они мне — никому не ясно, ношу я две
yellow-arrow
Минай проводит масштабную кадровую перезагрузку
yellow-arrow
"Мрачная атмосфера, покинутые танки, хотя ты находишься близко к западной границе": легионер - о футболе в Украине в 2022 году
Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости