Ван Леувен: Уже жду возобновления чемпионата. Мечта - вывести Металлист 1925 в УПЛ

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен высказался об уровне Первой лиги, а также поделился своими ожиданиями от матчей в Чемпионской группе.

- Как оцените уровень Первой лиги в этом сезоне и кто понравился из других клубов-участников?

- Как я уже говорил, здесь есть команды, которые стремятся играть в футбол. Обычно вторые дивизионы в разных странах, это лиги, где больше уделяется внимания физике и меньше игре в футбол. Думаю, что у нас в Первой лиге эти составляющие 50 на 50. Есть команды, которые пытались более физически играть, но были и команды, которые просто хотели играть в футбол. Какие команды понравились? "Кудровка" не зря возглавляет нашу группу. Также "Виктория" дважды хорошо играла с нами, но им не удалось победить. Мне понравилось, как они нас встретили, команда хотела играть в футбол. Они смотрели на себя, стараясь продемонстрировать свой качественный футбол, как персонально футболисты, так и всей командой.

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- Весенний второй этап состоится в две группы. Какие ваши впечатления от соперников из вашей группы?

- Нас ждет долгий период подготовки к весеннему этапу. Мы, конечно, хотим продолжить развитие футболистов и команды, действовать так, как мы завершали первый этап. Думаю, что наша группа будет очень интересной, потому что все команды будут более близкими по уровню и количеству очков. Поэтому уже жду март, чтобы чемпионат возобновился. Мне кажется, что в чемпионской группе все стремятся к победе. Как у нас есть мечта вывести себя в Премьер-лигу, такая же мечта, видимо, есть и у наших соперников. Все будут делать то, что им будет удаваться, - приводит слова тренера официальный сайт клуба.