Ван Леувен: По поводу наших футболистов мне никто не звонил

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен высказался о кадровом потенциале своей команды.

- Кто из игроков "Металлиста 1925", по вашему мнению, заслужил внимание из высших дивизионов? А каких игроков вы отметите в составе команд, которые приходилось увидеть?

- Никто не звонил мне по поводу наших футболистов. Я радуюсь, когда нам удается продолжать работать с хорошими игроками. Несколько футболистов стали стабильнее, они получали больше игровой практики и можно рассчитывать на то, что они будут показывать в каждом матче. Некоторые игроки стали забивать больше. Мне приятен этот прогресс, ведь благодаря ему происходит прогресс всей команды. Это всегда заметно. Также наша линия защиты много раз играла на ноль, поэтому наша защита тоже прогрессировала.

Кого-то в других командах я не готов выделить, потому что не все фамилии знаю. Я знаю, когда мы играем против этих команд, готовимся и обращаем внимание наших игроков на оппонентов. Но это не значит, что я хочу видеть этих игроков в "Металлисте 1925".