Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ван Леувен: По поводу наших футболистов мне никто не звонил
Коуч Металлиста 1925 оценил кадровый потенциал своей команды
Фото: ФК Металіст 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен высказался о кадровом потенциале своей команды.
- Кто из игроков "Металлиста 1925", по вашему мнению, заслужил внимание из высших дивизионов? А каких игроков вы отметите в составе команд, которые приходилось увидеть?
- Никто не звонил мне по поводу наших футболистов. Я радуюсь, когда нам удается продолжать работать с хорошими игроками. Несколько футболистов стали стабильнее, они получали больше игровой практики и можно рассчитывать на то, что они будут показывать в каждом матче. Некоторые игроки стали забивать больше. Мне приятен этот прогресс, ведь благодаря ему происходит прогресс всей команды. Это всегда заметно. Также наша линия защиты много раз играла на ноль, поэтому наша защита тоже прогрессировала.
Кого-то в других командах я не готов выделить, потому что не все фамилии знаю. Я знаю, когда мы играем против этих команд, готовимся и обращаем внимание наших игроков на оппонентов. Но это не значит, что я хочу видеть этих игроков в "Металлисте 1925".
Популярное сейчас
- Красников отреагировал на версию журналиста, что допинг Мудрика - это его месть
- Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика
- Экс-игрок сборной Украины считает, что Мудрик не избежит дисквалификации
- Максимов попытается пригласить в Ворсклу своего бывшего подопечного
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы