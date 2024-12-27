Тренер Кремня: Пока непонятно, кого буду тренировать весной

В рядах перволигового "Кремня" продолжаются серьезные потрясения и перестановки.

Как сообщает Sport.ua, из тренерского штаба в клубе остались только директор ФК Андрей Филь и главный тренер Игорь Климовский. У других тренеров с "Кремнем" закончился контракт, также всем футболистам решением клубного руководства был предоставлен статус свободных агентов.

Сам коуч команды Игорь Климовский рассказал о положении дел в "Кремне".

"У меня с "Кремнем" соглашение до конца сезона, но пока непонятно, кого буду тренировать.

На следующей неделе хочу встретиться с руководством и уточнить на когда можно планировать этапы подготовки. Ведь "Кремень" не собирается сниматься с дистанции, только будет доигрывать вторую часть чемпионата молодежью, или теми нашими футболистами, которые не найдут себе новых команд.

Знаю, что к нашим уже бывшим игрокам Дмитрию Сабиеву и Александру Дыхтяруку проявляет интерес "Металлист 1925", они уже были на просмотре, еще в нескольких наших футболистах заинтересована тернопольская "Нива". Остальные сами определяются с тем, где продолжат карьеру", - рассказал Климовский.

Напомним, что "Кремень" занимает предпоследнее место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 9 очков.