  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Стало известно, кто будет доигрывать вторую часть чемпионата за Кремень
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, кто будет доигрывать вторую часть чемпионата за Кремень

Первая лига

Какие планы на вторую половину сезона

Стало известно, кто будет доигрывать вторую часть чемпионата за Кремень

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

Клуб первой лиги "Кремень" распустил игроков и тренерский штаб. Отмечается, что в команде остались только директор ФК Андрей Филь и главный тренер Игорь Климовский.

Читайте такжеКДК УАФ принял решение по несыгранным матчах Первой лиги

По информации источника, всем футболистам решение клубного руководства был предоставлен статус свободных агентов, а у тренерского штаба закончился контракт. Отмечается, что "Кремень" не собирается сниматься с дистанции, только будет доигрывать вторую часть чемпионата молодежью или своими футболистами, которые не найдут себе новых команд.

Добавим, что "Кремень" занимает предпоследнее место в группе выбывания Первой лиги, набрав 9 очков.

По теме
yellow-arrow
Тренер Кремня: Пока непонятно, кого буду тренировать весной
yellow-arrow
Ван Леувен: По поводу наших футболистов мне никто не звонил
yellow-arrow
Левый Берег проведет спарринг с одним из лидеров Первой лиги
Кремень (Кременчуг)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости