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Стало известно, кто будет доигрывать вторую часть чемпионата за Кремень
Какие планы на вторую половину сезона
Фото: ФК Кремінь
Клуб первой лиги "Кремень" распустил игроков и тренерский штаб. Отмечается, что в команде остались только директор ФК Андрей Филь и главный тренер Игорь Климовский.
По информации источника, всем футболистам решение клубного руководства был предоставлен статус свободных агентов, а у тренерского штаба закончился контракт. Отмечается, что "Кремень" не собирается сниматься с дистанции, только будет доигрывать вторую часть чемпионата молодежью или своими футболистами, которые не найдут себе новых команд.
Добавим, что "Кремень" занимает предпоследнее место в группе выбывания Первой лиги, набрав 9 очков.
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