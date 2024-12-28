Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай проводит масштабную кадровую перезагрузку
Доиграют ли хотя бы до лета?
Фото: ФК Минай
Закарпатский "Минай" решил тотально обновить свой состав перед второй частью сезона.
Больше не будут выступать за "Минай" Данило Хондак, Михаил Плохотнюк, Владислав Дворовенко, Дмитрий Нагиев, Олег Вишневский, Владислав Еременко, Егор Шалфеев. Скорее всего, продолжат карьеру в других клубах Евгений Рязанцев, Дмитрий Прихно, Денис Барченко.
На трансфер выставлены Тарас Дмитрук, Артур Ременяк, Богдан Чуев, Назарий Воробчак, Кирилл Прокопчук. Ранее появлялась информация, что коллектив будет доигрывать текущий сезон воспитанниками. После 14 туров клуб занимает шестую позицию в группе А (16 очков).
Популярное сейчас
- Первый новичок Григорчука: ЛНЗ пригласит опытного воспитанника Шахтера
- Динамо может подписать игроков Руха и Ворсклы
- 35-летний боксер скончался спустя неделю после завоевания чемпионского пояса WBA
- Буковина определилась с главным тренером и намерена побороться за УПЛ
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО