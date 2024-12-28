Минай проводит масштабную кадровую перезагрузку

Закарпатский "Минай" решил тотально обновить свой состав перед второй частью сезона.

Больше не будут выступать за "Минай" Данило Хондак, Михаил Плохотнюк, Владислав Дворовенко, Дмитрий Нагиев, Олег Вишневский, Владислав Еременко, Егор Шалфеев. Скорее всего, продолжат карьеру в других клубах Евгений Рязанцев, Дмитрий Прихно, Денис Барченко.

На трансфер выставлены Тарас Дмитрук, Артур Ременяк, Богдан Чуев, Назарий Воробчак, Кирилл Прокопчук. Ранее появлялась информация, что коллектив будет доигрывать текущий сезон воспитанниками. После 14 туров клуб занимает шестую позицию в группе А (16 очков).