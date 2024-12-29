Носов: У меня где-то 150 пар обуви дома. На хр*на они мне — никому не ясно, ношу я две

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов рассказал о расходах и потреблении.

“В какой-то момент много благ, к которым ты стремился всегда – а надо понимать, что я голодный парень был в детстве – соответственно, у меня по этой причине где-то 150 пар обуви дома стоит. На хр*на они мне нужны — никому не ясно, ношу я две.

Многие вещи, к которым было определенное стремление, уже не вызывают радости какой-то. Первая машина вызывала у меня огромные эмоции. Я мог всю ночь ездить на ней, гладить ее, целовать, нюхать, как пахнет из выхлопной трубы. Сейчас это не вызывает никакого трепета".