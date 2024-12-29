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Носов: У меня где-то 150 пар обуви дома. На хр*на они мне — никому не ясно, ношу я две

Первая лига
Обновлено

Предприниматель намекнул на тяжелое детство

Носов: У меня где-то 150 пар обуви дома. На хр*на они мне — никому не ясно, ношу я две

Фото - Kate Kondratieva

Новина українською

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов рассказал о расходах и потреблении.

“В какой-то момент много благ, к которым ты стремился всегда – а надо понимать, что я голодный парень был в детстве – соответственно, у меня по этой причине где-то 150 пар обуви дома стоит. На хр*на они мне нужны — никому не ясно, ношу я две.

Многие вещи, к которым было определенное стремление, уже не вызывают радости какой-то. Первая машина вызывала у меня огромные эмоции. Я мог всю ночь ездить на ней, гладить ее, целовать, нюхать, как пахнет из выхлопной трубы. Сейчас это не вызывает никакого трепета".

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“Сейчас это примерно, как когда ты заходишь голодный в супермаркет – все подряд покупаешь: вот эти сырки пригодятся, вот этот йогурт с биовитаминами – штук 10 обязательно. Все это покупаешь, но в конце концов приносишь домой, съедаешь бутерброд с колбасой и, в принципе, ты наелся. Потом все пропадает, половина продуктов тебе никогда не нужны были.

Или ты заходишь сытый в магазин. Когда ты заходишь в магазин сытый, ты берешь хлеб, за которым ты туда и зашел, и выходишь с хлебом. Никаких лишних движений ты больше не совершаешь”, – сказал Носов.

Ранее предприниматель рассказал о торговом обороте своей компании.

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Металлист 1925 (Харьков) Владимир Носов
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Источник:
В гостях у Гордона
Опубликовал: Александр Симченко
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