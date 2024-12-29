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Один из лидеров Первой Лиги усилился защитником и нападающим из клубов УПЛ, - журналист
Хорошее усиление
Фото: ФК Металіст 1925
Один из лидеров Первой Лиги усилился защитником и нападающим из клубов УПЛ.
По словам Игоря Бурбаса, "Металлист 1925" подписал правого защитника Валерия Лучкевича из "Колоса" и нападающего Дениса Антюха из "Зари".
Лучкевич присоединится к харьковской команде зимой. С Антюхом "Металлист 1925" подпишет предварительный контракт. Журналист говорит, что есть вероятность перехода нападающего зимой за символическую компенсацию.
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Валерий Лучкевич провел 3 игры за "Колос" в этом сезоне, с замены. Контракт с клубом действует до 2025 года.
Денис Антюх сыграл в 10-ти играх за "Зарю", в которых сделал 5 голевых передач. Контракт с луганским клубом действует тоже до 2025 года. Стоимость по TransferMarkt - 600 тыс евро.
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