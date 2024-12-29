Зарплату не платят два месяца. Клуб Первой Лиги - на грани выживания, - источник

Клуб Первой Лиги на грани выживания.

Источник сообщает, что в "Минае" осталось 12 футболистов, из которых 5 выставлены на трансфер. Уволены врач, администратор и один из массажистов.

По информации источника на трансфер выставлены Дмитрук, Ременяк, Чуев, Воробчак и Прокопчук. В клубе остался тренерский штаб с Желько Любеничем и его помощники ассистенты Игнатиевич, Дудник и тренер по работе с вратарями Бабенко.

Минимальная задолженность по зарплате составляет 2 месяца.

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Ранее была информация, что вторую часть сезона клуб доиграет воспитанниками.

Первую часть сезона "Минай" завершил на шестом месте группы А, набрав 16 очков и попал в Группу выбывания.