Владелец Миная хотел прекратить финансирование клуба, но дал обещание сохранить команду. Подробности

Владелец "Миная" хотел прекратить финансирование клуба, но дал обещание сохранить команду.

Валерий Пересоляк летом 2024-го, когда стало известно, что команда не сыграет в Премьер-Лиге, хотел прекратить финансирование клуба

Но он дал обещание младшему сыну, что сохранит профессиональный клуб. Сейчас стратегия клуба - выживание с минимумом затрат. В клубе готовы играть молодежью и отпустить игроков, на которых есть спрос.

О снятии с Первой лиги пока речь не идет.

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Напомним, что в "Минае" минимум 2 месяца задолженности по зарплате. Клуб готов распрощаться с пятью футболистами, несмотря на то, что у тренера их осталось 12.