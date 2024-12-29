  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Владелец Миная хотел прекратить финансирование клуба, но дал обещание сохранить команду. Подробности
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец Миная хотел прекратить финансирование клуба, но дал обещание сохранить команду. Подробности

Первая лига
Обновлено

Стоит ли оно того?

Владелец Миная хотел прекратить финансирование клуба, но дал обещание сохранить команду. Подробности

Фото: ФК Минай

Новина українською

Владелец "Миная" хотел прекратить финансирование клуба, но дал обещание сохранить команду.

Валерий Пересоляк летом 2024-го, когда стало известно, что команда не сыграет в Премьер-Лиге, хотел прекратить финансирование клуба

Но он дал обещание младшему сыну, что сохранит профессиональный клуб. Сейчас стратегия клуба - выживание с минимумом затрат. В клубе готовы играть молодежью и отпустить игроков, на которых есть спрос.

О снятии с Первой лиги пока речь не идет.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в "Минае" минимум 2 месяца задолженности по зарплате. Клуб готов распрощаться с пятью футболистами, несмотря на то, что у тренера их осталось 12.

По теме
yellow-arrow
Зарплату не платят два месяца. Клуб Первой Лиги - на грани выживания, - источник
yellow-arrow
Один из лидеров Первой Лиги усилился защитником и нападающим из клубов УПЛ, - журналист
yellow-arrow
Носов: У меня где-то 150 пар обуви дома. На хр*на они мне — никому не ясно, ношу я две
ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ Жива
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости