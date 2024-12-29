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Владелец Миная хотел прекратить финансирование клуба, но дал обещание сохранить команду. Подробности
Стоит ли оно того?
Фото: ФК Минай
Владелец "Миная" хотел прекратить финансирование клуба, но дал обещание сохранить команду.
Валерий Пересоляк летом 2024-го, когда стало известно, что команда не сыграет в Премьер-Лиге, хотел прекратить финансирование клуба
Но он дал обещание младшему сыну, что сохранит профессиональный клуб. Сейчас стратегия клуба - выживание с минимумом затрат. В клубе готовы играть молодежью и отпустить игроков, на которых есть спрос.
О снятии с Первой лиги пока речь не идет.
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Напомним, что в "Минае" минимум 2 месяца задолженности по зарплате. Клуб готов распрощаться с пятью футболистами, несмотря на то, что у тренера их осталось 12.
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