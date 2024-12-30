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Лидер Первой лиги завершил сотрудничество с двумя игроками
Команду покинули полузащитник и форвард
Фото: ФК Кудрівка
"Кудровка" объявила о прекращении сотрудничества с двумя футболистами. Команду покинули полузащитник Владислав Нехтий и форвард Ярослав Квасов.
Контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
33-летний Нехтий присоединился к команде в июле 2023 года. За это время он провел 45 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов. 32-летний Квасов стал игроком "Кудровки" этим летом. На его счету 2 гола в 14 поединках.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кудровка" стала победителем группы В Первой лиги. Весной команда будет выступать в Чемпионской группе, где разыграются путевки в УПЛ.
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