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Лидер Первой лиги завершил сотрудничество с двумя игроками

Первая лига

Команду покинули полузащитник и форвард

Лидер Первой лиги завершил сотрудничество с двумя игроками

Фото: ФК Кудрівка

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"Кудровка" объявила о прекращении сотрудничества с двумя футболистами. Команду покинули полузащитник Владислав Нехтий и форвард Ярослав Квасов.

Контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

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33-летний Нехтий присоединился к команде в июле 2023 года. За это время он провел 45 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов. 32-летний Квасов стал игроком "Кудровки" этим летом. На его счету 2 гола в 14 поединках.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кудровка" стала победителем группы В Первой лиги. Весной команда будет выступать в Чемпионской группе, где разыграются путевки в УПЛ.

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Ярослав Квасов Владислав Нехтий ФК Кудровка
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Источник:
ФК Кудрівка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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