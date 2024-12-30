Один из лидеров Первой лиги продлил контракт со своим лучшим бомбардиром

Лучший бомбардир " Агробизнеса " Максим Войтиховский продолжит выступать за клуб из Волочиска, хотя ранее СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны других клубов.

Как сообщает DiViSport, футболист подписал с клубом новый контракт.

Также остается в "Агробизнесе" и вратарь Роман Пидкивка.

Предварительно, команда должна выйти из отпуска 4 февраля и начать подготовку ко второй части сезона.

Напомним, что "Агробизнес" по итогам осенней части сезона пробился в группу "Чемп ионская", а Войтиховский в 14 матчах забил 4 гола и отдал 1 ассист.