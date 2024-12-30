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Один из лидеров Первой лиги продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
Жизнь идет и в Первой лиге
фото из свободных источников
Лучший бомбардир "
Как сообщает DiViSport, футболист подписал с клубом новый контракт.
Также остается в "Агробизнесе" и вратарь Роман Пидкивка.
Предварительно, команда должна выйти из отпуска 4 февраля и начать подготовку ко второй части сезона.
Напомним, что "Агробизнес" по итогам осенней части сезона пробился в группу "Чемп ионская", а Войтиховский в 14 матчах забил 4 гола и отдал 1 ассист.
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